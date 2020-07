Life

Ένα “χρυσό”… ξενοδοχείο στο Ανόι (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το πεντάστερο ξενοδοχείο προσπαθεί, λόγω κορονοϊού, να προσελκύσει πελάτες με πολύ ακριβά γούστα...

Με νέα, λαμπερή όψη άνοιξε πεντάστερο ξενοδοχείο στο Ανόι, την πρωτεύουσα του Βιετνάμ, που ελπίζει ότι θα προσελκύσει πελάτες με πολύ ακριβά γούστα: επίχρυσες μπανιέρες, νιπτήρες ακόμα και λεκάνες τουαλέτας και όλα αυτά μέσα σε ένα κτίριο με χρυσή πρόσοψη.

Οι υπεύθυνοι στο Dolce Hanoi Golden Lake Hotel ξεπέρασαν τον εαυτό τους σε μια προσπάθεια να φέρουν τους τουρίστες πίσω στο Βιετνάμ, όπου ο τουριστικός τομέας ανοίγει και πάλι σταδιακά ύστερα από τρίμηνο lockdown λόγω του κορονοϊού.

Το ξενοδοχείο, που ανήκει στον όμιλο Hoa Binh και το διαχειρίζεται η αμερικανική Wyndham Hotels & Resorts Inc, έρχεται σε απόλυτη αντίθεση με τα γειτονικά, φθαρμένα από τον χρόνο, κτίρια μιας άλλης εποχής.

«Αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχει άλλο ξενοδοχείο σαν αυτό στον κόσμο», δήλωσε ο Νγκουγέν Χουού Ντουόνγκ, πλειοψηφικός μέτοχος και πρόεδρος του ομίλου Hoa Binh.

Οι εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου περιλαμβάνουν μια πισίνα με πλακάκια χρυσού 24 καρατίων στην οροφή του κτιρίου, ενώ μέσα στα δωμάτια τα μπάνια είναι διακοσμημένα με το πολύτιμο μέταλλο. Με τιμή από 250 δολάρια τη βραδιά, το ξενοδοχείο ανήκει στην ίδια κλίμακα τιμής όπως ανταγωνιστικά του πολυτελή καταλύματα στην πόλη.

«Άλλαξε την εικόνα που έχω για το τι μπορεί να είναι η πολυτέλεια. Άλλα ξενοδοχεία πολυτελείας συνήθως χρησιμοποιούν το μάρμαρο για πλακάκια, ενώ εδώ τα πάντα είναι επίχρυσα, ακόμα και ο νιπτήρας», δήλωσε ο 62χρονος πελάτης Λουόνγκ Βαν Τούαν, και ο ίδιος ιδιοκτήτης ξενοδοχείου.

Το Βιετνάμ κατάφερε με σχετική επιτυχία να περιορίσει την επιδημία του κορονοϊού στη χώρα με μόνο 350 περίπου κρούσματα και κανένα καταγεγραμμένο θάνατο. Ο Ντουόνγκ δήλωσε ότι εάν δεν είχε ενσκήψει η πανδημία, το ξενοδοχείο θα ήταν γεμάτο με πελάτες από το εξωτερικό.

Για να αποκτήσει το ξενοδοχείο τη νέα του όψη χρησιμοποιήθηκε περίπου ένας τόνος χρυσού, δήλωσε ο Ντουόνγκ, που είναι βετεράνος του Πολέμου του Βιετνάμ και πρώην οδηγός τρίκυκλου ποδηλάτου ταξί που απέκτησε την περιουσία του από τις κατασκευές και τα ακίνητα.