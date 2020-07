Υγεία - Περιβάλλον

Ανατροπή: στην λευκή λίστα της Βρετανίας η Ελλάδα!

Τι σημαίνει η εξέλιξη αυτή για όσους Έλληνες θα ταξιδέψουν στην Βρετανία.

Παρά τα όσα είχε δηλώσει νωρίτερα ο Βρετανός υπουργός Μεταφορών Γκραντ Σαπς, τοποθετώντας την χώρα μας στην κόκκινη λίστα των χωρών οι ταξιδιώτες των οποίων υποχρεούνται σε 14ημερη καραντίνα όταν θα επισκεφτούν την Βρετανία, τελικά η χώρα μας τοποθετήθηκε στην λευκή λίστα.

Πριν από λίγο ανακοινώθηκε η λίστα με τις χώρες που από τις 10 Ιουλίου θα γίνονται δεκτοί στην Βρετανία οι ταξιδιώτες τους χωρίς να έχουν υποχρέωση 14ημερης αυτοαπομόνωσης, η οποία περιλαμβάνει και τη χώρα μας.

Σύμφωνα με το Skynews και το BBC, εκτός της λίστας είναι: οι ΗΠΑ, η Σουηδία, το Μεξικό, η Βραζιλία, η Ρωσία, το Ιράν, η Ινδία, το Πακιστάν, το Μπανγκλαντές κ.α.