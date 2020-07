Κοινωνία

ΕΛΑΣ: διαδοχικές επιχειρήσεις για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας (βίντεο)

Απομάκρυναν πρόχειρους καταυλισμούς Ρομά, αλλοδαπούς που έμεναν σε πάρκο, αλλά και κάποιους, που είχαν καταλάβει εγκαταλελειμμένο κτίριο στην πλατεία Βάθη.