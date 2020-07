Κοινωνία

Μετρό: ξεκινάει η λειτουργία 3 νέων σταθμών

Οι τρεις νέοι σταθμοί εκτιμάται ότι θα εξυπηρετούν ημερησίως 60.000 επιβάτες!

Ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (ΟΑΣΑ) με δελτίο τύπου του “ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι, την Τρίτη 7 Ιουλίου, θα τεθούν σε εμπορική λειτουργία οι τρεις νέοι σταθμοί της επέκτασης της γραμμής 3 του μετρό στον Πειραιά. Πρόκειται για τους σταθμούς «Αγ. Βαρβάρα», «Κορυδαλλός» και «Νίκαια».

Την ίδια ημέρα, θα τεθεί σε ισχύ ο ανασχεδιασμός λεωφορειακών γραμμών στην ευρύτερη περιοχή των Δήμων Κερατσινίου – Δραπετσώνας, Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη, Κορυδαλλού, Αγίας Βαρβάρας, Περάματος και Πειραιά, με στόχο την διαλειτουργικότητα του δικτύου των οδικών συγκοινωνιών με τους νέους σταθμούς της γραμμής 3 του μετρό”.

Οι συχνότητες των δρομολογίων της ΣΤΑΣΥ στους τρεις νέους σταθμούς

Ο σταθμός της «Αγ. Βαρβάρας» βρίσκεται στην πλατεία Αγίας Ελεούσας, του «Κορυδαλλού» στην πλατεία Ελευθερίας και της «Νίκαιας» στην πλατεία Αγ. Νικολάου. Οι τρεις νέοι σταθμοί εκτιμάται ότι θα εξυπηρετούν ημερησίως 60.000 επιβάτες, αριθμός που θα αυξηθεί ακόμη περισσότερο το 2022, όταν ολοκληρωθεί η επέκταση έως τον σταθμό «Δημοτικό Θέατρο» του Πειραιά.

Η συχνότητα των δρομολογίων της ΣΤΑΣΥ στις ώρες αιχμής (07.30-17.30) στο τμήμα Αιγάλεω – Δουκίσσης Πλακεντίας θα είναι 4 λεπτά και στο τμήμα Αιγάλεω – Νίκαια θα είναι 8 λεπτά.

Το πρώτο δρομολόγιο, από τον σταθμό Νίκαια, θα ξεκινά στις 05.30 το πρωί και το τελευταίο στις 12.05 το βράδυ. Η απόσταση από τη Νίκαια στο Σύνταγμα θα καλύπτεται σε 14 λεπτά και από τη Νίκαια στο Αεροδρόμιο σε 55 λεπτά.

Με την επέκταση κατά 4 χιλιόμετρα έως την Νίκαια, η γραμμή 3 του μετρό θα έχει 24 σταθμούς που θα φτάσουν τους 27 το 2022, με την προσθήκη των σταθμών «Μανιάτικα», «Πειραιάς» και «Δημοτικό Θέατρο».

Η αναδιάρθρωση των λεωφορειακών γραμμών στο δίκτυο της ΟΣΥ

Οι συγκοινωνιακές παρεμβάσεις που αφορούν την ΟΣΥ, 12 συνολικά, βασίζονται αφενός σε τροποποιήσεις γραμμών, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα νέων μετεπιβιβάσεων και αφετέρου στην ίδρυση νέας γραμμής που θα διασυνδέει τον Δήμο Πειραιά με το δίκτυο του μετρό.

Η αναδιαμόρφωση των γραμμών χωρίζεται σε δυο φάσεις: Η πρώτη φάση που θα υλοποιηθεί με την έναρξη λειτουργίας των τριών νέων σταθμών, προβλέπει άμεσες παρεμβάσεις, οι οποίες θα αξιολογηθούν μετά το πρώτο διάστημα λειτουργίας των σταθμών.

Στη συνέχεια και σε εύλογο χρονικό διάστημα, θα αξιολογηθεί η διαμορφωθείσα κατάσταση και ο Οργανισμός θα προχωρήσει στη δεύτερη φάση ανασχεδιασμού, ανάλογα με τις ανάγκες, για τη βέλτιστη συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση των περιοχών αυτών.

Πιο αναλυτικά, για την πρώτη φάση έχουν σχεδιαστεί οι εξής παρεμβάσεις:

-Δημιουργία μίας νέας γραμμής (γραμμή 900 Πειραιάς – Στ. Μετρό Νίκαια) που θα συνδέει τον Δήμο Πειραιά με τον σταθμό του μετρό «Νίκαια».

Η νέα γραμμή θα ακολουθεί τη διαδρομή: Πλ. Καραϊσκάκη, Ακτή Καλλιμασιώτη, Ακτή Κονδύλη, Αιτωλικού, Δερβενακίων, Τζαβέλα, Γ. Γρεβενών, Λαοδικείας, Αιγάλεω, Ακτή Κονδύλη, Ακτή Καλλιμασιώτη, πλ. Καραϊσκάκη.

Η νέα γραμμή οδηγεί στην κατάργηση της γραμμής 847 Νεάπολη – Πειραιάς Β’, αφού η διαδρομή της καλύπτεται από τις νέες διαδρομές των γραμμών 800 Νίκαια - Πειραιάς, 827 Πειραιάς – Γ΄ Νεκροταφείο – Άσπρα Χώματα και 846 Νεάπολη – Πειραιάς Α’.

-Διατήρηση της σύνδεσης του Δήμου Πειραιά με τους Δήμους Κερατσινίου - Δραπετσώνας, Νίκαιας - Α.Ι.Ρέντη, Κορυδαλλού και Αγίας Βαρβάρας μέσω βασικών γραμμών που κινούνται στον άξονα βορρά - νότου, δημιουργώντας ταυτόχρονα τη δυνατότητα μετεπιβίβασης στις γραμμές που θα κινούνται επί των κύριων οδικών αξόνων (Π. Ράλλη και Γρ. Λαμπράκη), με κατεύθυνση προς τους νέους σταθμούς μετρό.

-Τροποποίηση ομάδας γραμμών που συνδέουν σήμερα τους Δήμους Κερατσινίου-Δραπετσώνας, Νίκαιας- Α.Ι. Ρέντη, Κορυδαλλού, Περάματος και Αγίας Βαρβάρας με τους Δήμους Πειραιά και Αθηναίων, και μετατροπή τους σε τροφοδοτικές γραμμές των νέων σταθμών μετρό, δίνοντας την δυνατότητα μετεπιβίβασης, είτε στο δίκτυο μετρό, είτε στο δίκτυο υφιστάμενων γραμμών λεωφορείων για τη σύνδεση με Πειραιά και Αθήνα.

Οι λεωφορειακές γραμμές που τροποποιούνται είναι οι γραμμές 800 (Νίκαια – Πειραιάς), 806 (Κορυδαλλός – Στ. Αιγάλεω), 809 (Σχιστό – Κορυδαλλός – Πειραιάς Α’), 820 (Κερατσίνι – Σταθμός Αιγάλεω), 827 (Πειραιάς – Γ΄ Νεκροταφείο – Άσπρα Χώματα), 828 (Πειραιάς – Άσπρα Χώματα – Γ΄ Νεκροταφείο), 837 (Άνω Αγ. Βαρβάρα – Στ. Αγ. Μαρίνα), 846 (Νεάπολη – Πειραιάς Α’), Β18 (Ομόνοια – Πέραμα μέσω Π. Ράλλη) και Γ18 (Ομόνοια – Πέραμα μέσω Γρ. Λαμπράκη).

Σημειώνεται ότι για τη βέλτιστη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, πέρα από τα εκδοτήρια εισιτηρίων στους τρεις νέους σταθμούς της ΣΤΑΣΥ και στο δίκτυο της ΟΣΥ, λειτουργούν 115 σημεία πώλησης και επαναφόρτισης εισιτηρίων σε περίπτερα και καταστήματα ψιλικών στην ευρύτερη περιοχή.