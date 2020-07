Κοινωνία

Η Ιερά Μονή Εσφιγμένου και ο ψευτογιατρός

Διευκρινίσεις των μοναχών για το κατάλυμα του 47χρονου σε, υπό κατάληψη, κτίριο τη Μονής…

Της Πωλίνας Κολοκοτρώνη

Η Ιερά Μονή Εσφιγμένου, πήρε θέση για τον ψευτογιατρό, που φέρεται να διέμενε στο Άγιο ‘Ορος.

Οι μοναχοί διευκρινίζουν πως ουδέποτε είχαν φιλοξενήσει τον ψευτογιατρό στην Μονή Εσφιγμένου. Τονίζουν μάλιστα σε ανακοίνωσή τους, πως ο κατηγορούμενος, επισκεπτόταν τακτικά το, υπό κατάληψη, κτιριακό συγκρότημα της Μονής, έχοντας εισέλθει στην Αθωνική Πολιτεία, πιθανόν με παράνομο τρόπο, αφού ουδέποτε εφοδιάστηκε με το απαραίτητο διαμονητήριο, από την ιερά επιστασία.

Υπογραμμίζουν πως οι καταληψίες της μονής, δεν είναι Εσφιγμενίτες, ούτε Αγιορείτες μοναχοί και καταλήγουν, λέγοντας πως η υπόθεση των σχέσεων του φερόμενου ως ψευδογιατρού με τους καταληψίες της Μονής βρίσκεται ακόμα στο στάδιο της διερεύνησης από τις αρμόδιες αρχές.

«Η Ιερά Μονή μας παρακολουθεί με πολλή προσοχή τις εξελίξεις και θα επανέλθει επί του θέματος μόλις διαλευκανθούν όλες οι πτυχές του», καταλήγει η ανακοίνωση των μοναχών...