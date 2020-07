Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – Ισπανία: κατακόρυφη άνοδος στον ημερήσιο αριθμό θανάτων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

«Καμπανάκι» στην Ισπανία, την ώρα που η χώρα άνοιξε τα σύνορα της για να υποδεχθεί πλήθος τουριστών.

Η Ισπανία κατέγραψε σήμερα 17 νέους θανάτους από τον κορονοϊό σε διάστημα μίας ημέρας, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας, ήτοι ο μεγαλύτερος ημερήσιος αριθμός νεκρών από τη 19η Ιουνίου.

Χθες Πέμπτη, καταγράφηκαν 5 θάνατοι, με τον επικεφαλής επιδημιολόγο του υπουργείου Υγείας της χώρας Φερνάνδο Σιμόν να επισημαίνει ότι μόλις 24 θάνατοι είχαν καταγραφεί τις προηγούμενες επτά ημέρες.

Η αύξηση των νεκρών καταγράφεται, ενώ πολλοί Ισπανοί αναχωρούν για διακοπές και η Ισπανία ανοίγει αύριο Σάββατο τα σύνορά της στους υπηκόους 12 χωρών, ακολουθώντας τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Ισπανία είχε ήδη ανοίξει την 21η Ιουνίου τα σύνορά της στους υπηκόους της ΕΕ και του χώρου Σένγκεν, όπως και στους Βρετανούς.

Για να αντιμετωπίσει τη συρροή των επισκεπτών, το υπουργείο Υγείας έκανε σήμερα γνωστό ότι ενίσχυσε τις δυνάμεις στα αεροδρόμια της Ισπανίας για τον «έλεγχο των αφίξεων των επισκεπτών». Οι ομάδες του υπουργείου θα θερμομετρούν τους αφιχθέντες και θα περισυλλέγουν τα προσωπικά δεδομένα για να μπορούν να επικοινωνούν σε περίπτωση ιχνηλάτησης.

«650 επαγγελματίες προστέθηκαν στους 600 που ήδη εργάζονται», ανακοίνωσε το υπουργείο.

Η Ισπανία είναι μία από τις πλέον πληγείσες χώρες από την πανδημία, με τουλάχιστον 28.385 νεκρούς. Ο αριθμός των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων ανέρχεται σε 250.545, βάσει της τελευταίας καταμέτρησης του υπουργείου Υγείας.