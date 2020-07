Οικονομία

ΑΑΔΕ: Παράνομo ένα στα τρία αυτοκίνητα με ξένες πινακίδες

Σε ελέγχους πανελλάδικά για να διαπιστωθεί η νομιμότητα κυκλοφορίας αυτοκινήτων με ξένες πινακίδες στην Ελλάδα προχώρησαν οι ελεγκτές των τελωνείων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, από τις 9 έως και τις 11 Ιουνίου.

Τα ευρήματα της μεγάλης επιχείρησης, όπως ανακοίνωσε η ΑΑΔΕ, με αιφνιδιαστικούς ελέγχους σε προεπιλεγμένα και απόλυτα στοχευμένα σημεία, κυρίως στα μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας, ήταν σημαντικά και βρέθηκαν παράνομα ένα στα τρία αυτοκίνητα με ξένες πινακίδες.

Μέσα σε τρεις ημέρες, έγιναν 312 έλεγχοι σε οχήματα σε όλη την ελληνική επικράτεια και εντοπίστηκαν να κυκλοφορούν παράνομα 97 αυτοκίνητα, τα οποία και δεσμεύτηκαν.

Στην Μεσσήνη Μεσσηνίας, οι ελεγκτές του Τελωνείου Καλαμάτας βρήκαν σε επιχείρηση υπαίθριας στάθμευσης 17 Ι.Χ. αυτοκίνητα, ένα αυτοκινούμενο τροχόσπιτο και ένα φορτηγό, όλα με ξένες πινακίδες κυκλοφορίας. Τα παραπάνω οχήματα δεσμεύτηκαν και σφραγίστηκαν. Η έρευνα συνεχίζεται για τη νομιμότητά τους.

Στη Ρόδο, οι ελεγκτές του τοπικού Τελωνείου έλεγξαν 13 οχήματα, που κυκλοφορούσαν στο νησί με ξένες πινακίδες.

Μεταξύ των οχημάτων, που δεσμεύτηκαν, ήταν ένα αυτοκίνητο μάρκας MERCEDES - BENZ, τύπου Ε 300 CDI, 2.987 κ.εκ., με γερμανικές πινακίδες, το οποίο κυκλοφορούσε στην Ελλάδα για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός έτους και ένα αυτοκίνητο μάρκας HONDA , τύπου CR-V, με βρετανικές πινακίδες, το οποίο κυκλοφορούσε στην Ελλάδα από το καλοκαίρι του 2016 και - κατά τον έλεγχο - το οδηγούσε μόνιμος κάτοικος Ελλάδας.

Στη Θεσσαλονίκη, βρέθηκε όχημα, που είχε τελωνιστεί στην Ελλάδα, προερχόμενο από το Βέλγιο. Είχε λάβει άδεια και πινακίδες, τις οποίες όμως στη συνέχεια κατέθεσε, επαναφέροντας τις βέλγικες, με αποτέλεσμα να κυκλοφορεί παράνομα. Ενημερώθηκε η αστυνομία και επιλήφθηκε της υπόθεσης.