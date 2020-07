Αθλητικά

Καλάθης: μια φορά πράσινος, για πάντα πράσινος!

Το συγκινητικό «αντίο» από τον Νικ Καλάθη που από την επόμενη σεζόν θα αγωνίζεται στην Μπαρτσελόνα.

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός αποχαιρέτισε το μεσημέρι της Παρασκευής (3/07) τον Νικ Καλάθη και το βράδυ της ίδιας ημέρας ήταν η σειρά του πρώην πια άσου του «τριφυλλιού» να πει το δικό του «αντίο» στην ομάδα που επί 8 χρόνια (συνολικά οι δύο θητείες του) έζησε μεγάλες στιγμές, με αποκορύφωμα την κατάκτηση της Euroleague το 2011.

Ο 31χρονος διεθνής γκαρντ έγραψε τον επίλογο της πράσινης πορείας του, αφού έχει ήδη έχει συμφωνήσει για συμβόλαιο τριετούς διάρκειας με την Μπαρτσελόνα. Μέσω του Instagram αποχαιρέτισε και αυτός το «τριφύλλι».

«Με βαριά καρδιά ανακοινώνω ότι αποχωρώ από τον Παναθηναϊκό. Θέλω πρώτα και κυριότερα να ευχαριστήσω τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο και όλη την οικογένειά του που μου έδωσαν την ευκαιρία και πίστεψαν σε μένα.

Αυτές οι οκτώ σεζόν ήταν αξέχαστες και χωρίς εκείνους, τίποτα δεν θα μπορούσε να γίνει. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω τους συμπαίκτες και τους προπονητές μου. Έχτισα φιλίες μαζί σας, φιλίες που θα κρατώ για το υπόλοιπο της ζωής μου. Στη Θύρα 13 και τους υπόλοιπους φιλάθλους, είστε οι καλύτεροι στην Ευρώπη και θέλω να σας ευχαριστήσω που πάντα με υποστηρίζατε.

Προσπάθησα να δώσω ό,τι είχα στην καρδιά μου, όταν έμπαινα στο παρκέ με τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Είμαι ενθουσιασμένος για ό,τι επιφυλάσσει το μέλλον. Αλλά, μια φορά πράσινος, για πάντα πράσινος" ανέφερε χαρακτηριστικά στο μήνυμά του ο Νικ Καλάθης.