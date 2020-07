Αθλητικά

Νέο παγκόσμιο ρεκόρ για τον Μαλακόπουλο

Ο 24χρονος Ελληνας αθλητής στίβου ΑμεΑ, στο 27ο Midsommar Sportfest...

Με τον... αέρα νικητή που τον διακατέχει αγωνίστηκε και έφτασε σε μια ακόμη μεγάλη διάκριση ο Στέλιος Μαλακόπουλος.

Ο 24χρονος Ελληνας αθλητής στίβου ΑμεΑ συμμετέχοντας στο 27ο Midsommar Sportfest, διεθνή διοργάνωση στο Βερολίνο, έκανε νέο παγκόσμιο ρεκόρ στο άλμα εις μήκος, στην κατηγορία Τ62, με επίδοση 6,87!

Ο συγκεκριμένος αγώνας ήταν ο πρώτος για τον Στέλιο Μαλακόπουλο, μετά το ξέσπασμα της πανδημίας με τον κορωνοϊό.