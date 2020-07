Ζώδια: μηνιαίες προβλέψεις για τον Ιούλιο

Ζώδια

Ένας μήνας που ολοκληρώνει το καλοκαιρινό σετ Εκλείψεων είναι ο Ιούλιος και σίγουρα μας αφήνει το στίγμα του!

Αν και χωρίς ιδιαίτερες πλανητικές αλλαγές αυτός ο μήνας θα μας φέρει μπροστά σε αποφάσεις που σχετίζονται με το πρόσφατο παρελθόν και κυρίως αυτές που χρειάζονται αναθεώρηση ή μία δεύτερη ματιά που μπορεί όμως να είναι εκ διαμέτρου αντίθετη από την αρχική μας απόφαση. Γιατί αυτό που θα κάνουμε είναι ανανέωση και μάλιστα σε αυτά που μας φαίνονται βαρετά ή ανούσια. Οποιαδήποτε μορφή «βολέματος» μοιάζει να μη βοηθάει για κανένα περαιτέρω συμβιβασμό, πράγμα που είναι και το ζητούμενο, να είμαστε οι επιλογές μας και μάλιστα από αυτές τις παράτολμες που δεν είναι συμβιβαστικές αλλά είναι προϊόν της απόλυτης επιθυμίας μας… Όλα αυτά θα τα ζήσουμε με τη Σεληνιακή Έκλειψη στον Αιγόκερω στις 5 Ιουλίου.

Η μοναδική πλανητική αλλαγή είναι το πέρασμα του Κρόνου στον Αιγόκερω σε ανάδρομη βέβαια πορεία για να δώσει και πάλι το στίγμα του σε κοινωνικό επίπεδο και να θελήσει να αποκτήσει μια βάση σύμφωνη με αυτά που διαμορφώθηκαν στο πρόσφατο παρελθόν. Είναι μία ευκαιρία να δούμε τη δομή της κοινωνίας με ένα πρίσμα διαφορετικό και πάντα σε συνάρτηση με τις καταστάσεις όπως διαμορφώνονται! Η Αφροδίτη από τους Διδύμους συνεχίζει ακάθεκτη την πορεία της και όλο το μήνα σε ορθόδρομη πλέον φορά και ξέρει να διασκεδάζει, ξέρει να μοιράζει υποσχέσεις και να μην της τηρεί, ξέρει να λέει ωραία λόγια και τουλάχιστον είναι διασκεδαστική! Σημασία έχει όμως να μην επενδύουμε σε λόγια που δεν ξέρουμε αν μπορούν να συνοδευτούν με πράξεις και φυσικά να μην έχουμε μεγάλες προσδοκίες παρά μόνο να ζούμε την στιγμή χωρίς να περιμένουμε τίποτα!

Ο Άρης από τον Κριό ήρθε για να μείνει γεμίζοντάς μας με ενέργεια και δράση, χωρίς όμως να μετριάζουμε τις καταστάσεις και κυρίως χωρίς να έχουμε όρια, συμπεριφορά που θα δημιουργήσει αρκετές αντιπαραθέσεις και δυσκολίες αλλά και τσακωμούς αφού η υπομονή είναι κάτι που δεν υπάρχει στο λεξιλόγιό μας και πολύ περισσότερο στη συνείδησή μας! Ο Ανάδρομος Ερμής θα ολοκληρώσει την πορεία του στις 12 του μήνα και έτσι το πρώτο δεκαήμερο μπορούμε εύκολα να ασχοληθούμε με τα θέματα του παρελθόντος και να τα λύσουμε γιατί αυτός είναι ο σκοπός του… Πάντως, αν θέλουμε να οριστικοποιήσουμε κάτι αυτό θα είναι πιο εύκολο να συμβεί το τελευταίο δεκαπενθήμερο που θα είναι πιο σταθερά τα πράγματα!

ΤΑ ΦΕΓΓΑΡΙΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ

Μία Νέα Σελήνη στις 20 Ιουλίου στον Καρκίνο έρχεται να μας κάνει αρκετά αισιόδοξους και να κυνηγάμε τα πάντα με βάση το συναίσθημά μας αλλά και με μία διάκριση στην κοινωνική μας ζωή και άνοδο… Η προσοχή χρειάζεται γιατί εκεί που νομίζουμε ότι μπορούμε να κάνουμε τα πάντα, εκεί έρχονται κάποιες αποφάσεις που πρέπει να είμαστε παντελώς εκτελεστικοί και απόμακροι και απλώς να σκεφτόμαστε ότι απλώς χρειάζεται να γίνει!

ΚΡΙΟΣ: Είστε και εσείς που αυτό το μήνα έχετε επαγγελματικές ανησυχίες γιατί οι περιορισμοί που σας θέτουν σχεδόν καθορίζουν τις κινήσεις σας και περιορίζουν την δράση σας. Σκέφτεστε να αξιοποιήσετε υψηλότερα κλιμάκια γιατί με τους άμεσους συνεργάτες σας υπάρχουν διαφωνίες που πρέπει να λυθούν από άλλους για να πάρει και την οριστική απόφαση...Το ζήτημα είναι ότι οι κινήσεις σας πρέπει να σχεδιαστούν πολύ προσεκτικά ώστε να διασφαλίσετε το αποτέλεσμα. Καλό θα ήταν να βρείτε και συμμάχους που να έχετε κοινά συμφέροντα! Ερωτικά, το παιχνίδι θα φουντώσει από τα μέσα του μήνα και μετά, και εσείς είστε αποφασισμένοι να αφοσιωθείτε σε αυτό! Το θέμα είναι ότι κάποια ξεκαθαρίσματα σε αυτόν τον τομέα πρέπει να τα κάνετε πριν για να είναι το πεδίο ελεύθερο και να μην υπάρχουν ενοχλήσεις που απλώς θα δημιουργήσουν αμφιβολίες και δίκαια θα εισπράξετε επιφύλαξη!

ΤΑΥΡΟΣ: Αυτός ο μήνας σας βάζει σε διαπραγματεύσεις που είναι δύσκολο να τις αποφύγετε και ακόμα πιο δύσκολο να μη νιώσετε εγκλωβισμένοι με αποτέλεσμα να πάρετε αποφάσεις αναγκαστικές που να μην είναι της απόλυτης επιλογής σας. Στα ερωτικά σας έχετε δεύτερες σκέψεις και νομίζετε ότι κάνετε τους σωστούς χειρισμούς, αλλά αυτό δεν είναι καθόλου σίγουρο και θα το ανακαλύψετε στην πορεία. Ευτυχώς που έλκετε τους σωστούς ανθρώπους ή εκείνους που έχουν υπομονή μαζί σας. Τους κερδίζετε με τον τρόπο που επικοινωνείτε και κυρίως όταν επιστρατεύετε το χιούμορ σας, ή είστε ιδιαίτερα εξωστρεφείς. Στα επαγγελματικά σας χρειάζεται να δώσετε έμφαση σε ανθρώπους κύρους που ενώ εσείς νομίζετε ότι θέλουν να σας χρησιμοποιήσουν αυτό είναι μία εκδοχή που θα δώσει και σε εσάς ένα κομμάτι ευκαιριών που αν τις αξιοποιήσετε σωστά, θα πάρετε ένα καλό αντίτιμο!

ΔΙΔΥΜΟΙ: Ένας μήνας που θα δείτε ότι τα οικονομικά σας μπαίνουν στη ζυγαριά και όσο τα ζυγίζετε δεν μπορείτε να έχετε σταθερή και ξεκάθαρη μέτρηση. Έτσι λοιπόν, καλή είναι η θεωρία αλλά στην πράξη τα πράγματα απέχουν αρκετά και εσείς πρέπει όσο μπορείτε να δείτε το πρακτικό κομμάτι μίας συμφωνίας και να την αποτιμήσετε με τρόπο που να σας κάνει να χάσετε χρόνο. Ερωτικά θέλετε να αφοσιωθείτε στους ανθρώπους που είναι κοντά σας και το αξίζουν και σας διεκδικούν ολοένα και περισσότερο… Αυτό βέβαια θα γίνει σε συνδυασμό με τη διαίσθησή σας η οποία, από τα μέσα του μήνα λειτουργεί καλύτερα. Επαγγελματικά, είναι καλό να σκέφτεστε το αποτέλεσμα ακόμα και αν χρειαστεί να κάνετε έξοδα, ή μία οικονομική επένδυση που όμως θα περιέχει ρίσκο και αυτό θα λειτουργήσει ανασταλτικά στις ενέργειές σας!

ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Νιώθετε στο στόχαστρο αυτό το μήνα και ότι οι δικές σας ενέργειες είναι αυτές που καθορίζουν τα πάντα αφού εσείς χειρίζεστε τα πάντα με έναν τρόπο ή παίρνετε πρωτοβουλίες που δε σας ανήκουν ή ανακατεύεστε με πολλά… Βέβαια, αυτό σας κάνει πιο κινητικούς και άμεσους, το θέμα είναι πως αυτό αποτιμάται στους άλλους και πως αυτό μπορεί να αξιοποιηθεί προς όφελός σας. Το να χάνεστε ή να θέλετε να τα αλλάξετε όλα δεν είναι κακό αρκεί να έχετε ρέγουλα ή να κάνετε σωστή ταξινόμηση… Ερωτικά, ο μήνας παίρνεο από εσάς πολλές υποσχέσεις που μάχεστε για να τις πετύχετε και να είστε συνεπείς. Ο στόχος σας δεν είναι ευδιάκριτος καθώς ο ενθουσιασμός σας, σχεδόν επιβάλλει στους άλλους τι να κάνουν. Αν όμως το πλασάρετε σωστά, θα έχετε κερδίσει μεγάλο μέρος του παιχνιδιού… Επαγγελματικά, αν απορρίψετε μία πρόταση θα είναι γιατί έχετε κατανοήσει ότι δε σας συμφέρει καθόλου ή γιατί δεν είναι αντάξια των προσδοκιών σας!

ΛΕΩΝ: Σιγά-σιγά αλλά σταθερά αρχίζετε και βλέπετε τις υποθέσεις σας να εξελίσσονται έστω και αν δεν φτάνουν στο σημείο που θα θέλατε ή καταβάλλετε μεγάλη προσπάθεια, το αποτέλεσμα όμως θα σας δικαιώσει έστω και αν χρειαστεί να επιστρατεύσετε και την υπομονή σας και όλα σας τα όπλα τα οποία τα χρησιμοποιείτε σωστά, αλλά είναι οι άλλοι που απλώς θέλουν περισσότερο ταρακούνημα… Ερωτικά, το θερμόμετρο ανεβαίνει, χωρίς βέβαια να χτυπάει κόκκινα, αλλά προετοιμάζει το έδαφος.. Αν μία παλιά σας κατάκτηση ξαναγυρίσει είναι γιατί η ιστορία σας έληξε πρόωρα ή θέλει ένα δεύτερο γύρο και ίσως πιο ουσιαστικό και ολοκληρωμένο. Το σίγουρο είναι ότι θα δώσετε χρόνο ή τουλάχιστον θα ακούσετε... Επαγγελματικά, οι πληροφορίες που παίρνετε είναι αυτές που θα σας κάνουν να κινηθείτε ανάλογα. Φροντίστε να τις αξιοποιήσετε τάχιστα και με διακριτικότητα γιατί οι ανταγωνιστές σας κάνουν και αυτοί την προετοιμασία τους!

ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Ένας μήνας που η κοινωνική σας ζωή είναι στα φόρτε της και όσο πιο πολύ την προκαλείτε τόσο και αυτή σας επιστρέφει τις δυνατότητες και γνωρίζετε καινούργιους ανθρώπους που όμως, θα είναι αυστηρά επιλεγμένοι και θα τους βάλετε σε μία θέση που εσείς θα επιλέξετε όχι κατευθείαν αλλά με το πέρασμα του χρόνου και όταν σας αποδείξουν ότι το αξίζουν… Ερωτικά πάντως, βάζετε κανόνες ή είστε τόσο επιφυλακτικοί που ίσως να απομακρύνετε ανθρώπους από τη ζωή σας, γιατί θέλετε χρόνο να δείτε πως νιώθετε σε μία απόσταση που βέβαια αυτό θα σας στοιχίσει στη συνέχεια. Επαγγελματικά, κάποιοι στόχοι σας είναι εφικτοί και κάποιοι εντελώς ανέφικτοι. Εσείς θα επιλέξετε ποιους θα κρατήσετε και πως θα ξεκαθαρίσετε τη θέση σας αλλά και τις προσδοκίες σας. Δείτε πάντως τις οικονομικές προεκτάσεις των ζητημάτων, γιατί αυτό θα σας βοηθήσει στις αποφάσεις σας!

ΖΥΓΟΣ: Μήνας που οι βασικοί τομείς της ζωής σας ζητούν απαντήσεις που πρέπει να τις δώσετε όσο πιο άμεσα μπορείτε και φυσικά όσο πιο συγκεκριμένοι γίνετε τόσο το καλύτερο για εσάς! Θα είναι όμως δύσκολο να το καταφέρετε, αφενός γιατί υπάρχουν ζητήματα που αιωρούνται και αφετέρου γιατί δεν μπορείτε όλα να τα αξιολογήσετε σωστά. Επαγγελματικά, θα χάσετε χρόνο για λάθος αποφάσεις ή λάθος κρίσεις σε ανθρώπους που είναι σημαντικοί. Σίγουρα όμως, ξέρετε τις υποχρεώσεις σας και αναλαμβάνετε τις ευθύνες σας. Ερωτικά, ενώ πιστεύετε ότι μπορείτε να χειριστείτε τις καταστάσεις, ή ότι έχετε το πάνω χέρι σε μία κατάσταση, νομίζετε ότι είστε ελεύθεροι να επιλέγετε χωρίς να βλέπετε περιορισμούς και όρια που φυσικά υπάρχουν… Είναι στο χέρι σας να δώσετε έμφαση στα σημαντικά και να ξεκαθαρίσετε μία κατάσταση που χρονίζει, και αν δεν το κάνετε θα εξακολουθεί να υπάρχει!

ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Ένας μήνας με μετακινήσεις ξεκινάει για εσάς είτε για διασκέδαση, είτε για εκπαιδευτικούς λόγους καθώς νέα δεδομένα εισβάλλουν στη ζωή σας και δεν ξέρετε πώς να τα διαχειριστείτε και χρειάζεστε συμβουλές. Το ζήτημα είναι ποιους θα επιλέξετε και πόσο διάθεση έχετε να μπείτε βαθειά στο πρόβλημα και να το αναλάβετε εξ’ ολοκλήρου. Επίσης φροντίστε να μην είστε θεωρητικοί και να είστε όσο το δυνατόν πρακτικοί μπορείτε γιατί αυτό είναι που θα σας διαφοροποιήσει. Ερωτικά, επικοινωνείτε καλύτερα χωρίς όμως να αφήνετε και απόλυτα ελεύθερο τον εαυτό σας. Ίσως και να θέλετε να ανοιχτούν οι άλλοι περισσότερο από εσάς. Το σίγουρο είναι ότι θα ακολουθήσετε ανάλογα με τα ερεθίσματα που λαμβάνετε. Επαγγελματικά, δείτε τις ευκαιρίες όταν ακριβώς αχνοφαίνονται πριν οι άλλοι τις προλάβουν και έχετε μεγαλύτερο ανταγωνισμό!

ΤΟΞΟΤΗΣ: Μήνας με μεγάλες αλλαγές που τις υποκινείτε και τις προετοιμάζετε λίγο μυστικά αλλά σίγουρα με σωστό τρόπο για να ξέρετε από ποιον να φυλάγεστε και η εμπειρία σας να κυριαρχεί και να σας προστατεύει. Το μεγαλύτερο και πιο ισχυρό όπλο σας είναι η επικοινωνία και οι γνωριμίες σας που σας βοηθούν και μάλιστα με έντονο τρόπο. Αν εσείς δεν προνοήσετε για κάτι, τότε θα σας το επισημάνουν και θα το εκτελέσετε. Ερωτικά, μία δική σας πρωτοβουλία είναι αυτή που θα σας κάνει να συνδυάσετε το παρόν με το παρελθόν και να κάνετε τόσο καλή αξιολόγηση όσο και να μην μπορεί να αμφισβητήσει κανείς την επιρροή σας…Αν αμφιταλαντεύεστε, γιατί έχετε την τάση να φλερτάρετε, σίγουρα θα απογοητεύσετε ανθρώπους που θέλουν κάτι παραπάνω από εσάς, και εσείς δε θέλετε να το δώσετε τουλάχιστον σε αυτούς, αλλά σε άλλους… Επαγγελματικά, ο μόνος σας οδηγός είναι οι οικονομικές απολαβές και μάλιστα δεν είναι απόλυτα ξεκάθαρες!

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Είναι ένας μήνας με αρκετές διακυμάνσεις που ζητάνε τη δική σας έγκριση και αυτή είναι που πρέπει να σκεφτείτε πολύ προσεκτικά που θα τη δώσετε και ποιο θα είναι το δικό σας όφελος από αυτό, Οι συνεργασίες έχουν νόημα για εσάς όταν σας εξελίσσουν διαφορετικά ψάχνετε τις εναλλακτικές σας. Επαγγελματικά λοιπόν, είστε αργοί και λογικοί, και είναι κάτι που το κάνετε γενικότερα το τελευταίο διάστημα… Ερωτικά, τα πράγματα αρχίζουν και σας ζορίζουν, γιατί έχετε έναν κρυφό έρωτα, που σας αναστατώνει και δε θέλετε να τον βγάλετε από τη ζωή σας… Το ζήτημα είναι γιατί είναι κρυφός? Γιατί εσείς έχετε άλλες υποχρεώσεις ή οι άλλοι? Αν ισχύει το πρώτο, θα δυσκολευτείτε, αν ισχύει το δεύτερο θα πιέσετε με τον τρόπο σας…. Πάντως, το αποτέλεσμα είναι ότι νιώθετε σχεδόν ανήμποροι να το ζήσετε στις διαστάσεις που θα θέλατε!

ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Ένας μήνας με πολλή δουλειά σας περιμένει και όσο πιο εντατικά ασχολείστε τόσο αυτό σας δίνει και την αποτελεσματικότητα ή σας ανοίγει νέους δρόμους για να κάνετε και κάτι επιπλέον… Είναι πιθανό να ασχοληθείτε και με μία παράλληλη εργασία αυτό το μήνα και τότε να είστε καλύτερα σε οικονομικό επίπεδο, αλλά με πολύ λιγότερο ελεύθερο χρόνο. Πάντως, είστε πολύ οργανωτικοί και τα προλαβαίνετε όλα ή τουλάχιστον έτσι νομίζετε… Στα ερωτικά σας τα παράπονα είναι απλές επισημάνσεις ότι δεν είστε τόσο διαθέσιμοι όσο θα επιθυμούσαν ή ότι θα μπορούσατε να κάνετε διαφορετική κατανομή χρόνου… Επαγγελματικά, σας αρέσει ο νέος τρόπος που αξιοποιείτε τις γνώσεις σας, αλλά σας γεννά και καινούργιες ανάγκες εκπαίδευσης. Αν καταφέρετε και είστε πιο καταρτισμένοι από τους άλλους, θα είστε και σίγουροι ότι έχετε την τεχνογνωσία να κάνετε ακόμα και επεκτάσεις!

ΙΧΘΥΕΣ: Ένας μήνας ερωτικός ξεκινάει αλλά επειδή το θερμόμετρο ανεβαίνει υπάρχει ένας συνωστισμός στη ζωή σας…Αλήθεια, ποιος σας διεκδικεί με τον πιο πρωτότυπο τρόπο και σχεδόν εισβάλλει στη ζωή σας, απαιτώντας με τη συμπεριφορά του να διαγράψετε οτιδήποτε υπάρχει και να ασχολείστε μόνο μ’ αυτόν? Αυτή είναι μία ερώτηση που θα σας απασχολήσει αρκετά μέσα στο μήνα και θα σας βάλει σε δύσκολες αναζητήσεις. Μία λάθος επιλογή θα σας κάνει απλώς να πάτε πιο γρήγορα στην επόμενη. Επαγγελματικά, χρειάζεστε καθοδήγηση και αυτό είναι που θα σας βοηθήσει να συγκεντρωθείτε. Μην αμελείτε σε οτιδήποτε σκέφτεστε και τον οικονομικό παράγοντα, γιατί μία ιδέα είναι ωραία όταν είναι και οικονομικά αποδεκτή. Επίσης, όσες πληροφορίες καταφθάνουν σ’ εσάς είναι καλό να τις αξιολογείτε τάχιστα και φυσικά με όση διακριτικότητα μπορείτε γιατί ο ανταγωνισμός μπορεί να έρθει από εκεί που δεν το περιμένετε και να σας προλάβει!

Πηγή: astrologos.gr