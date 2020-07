Κόσμος

Αστυνομικοί χλεύασαν το θάνατο Αφροαμερικανού στα χέρια της αστυνομίας

Αστυνομικοί στο Κολοράντο απολύθηκαν μετά την αποκάλυψη σχετικών φωτογραφιών...

Τρεις αστυνομικοί του Κολοράντο απολύθηκαν και ένας τέταρτος παραιτήθηκε μετά την αποκάλυψη φωτογραφιών τους να αναπαριστούν κοροϊδεύοντας το κεφαλοκλείδωμα που έκαναν συνάδερφοί τους αστυνομικοί σε έναν νεαρό Αφροαμερικανό άνδρα κατά τη διάρκεια σύλληψης του, ο οποίος αργότερα πέθανε.

Η Βανέσα Ουίλσον, προσωρινή αρχηγός της αστυνομίας στην πόλη Ορόρα προάστιο του Ντένβερ χαρακτήρισε «κατακριτέα» την ενέργεια των αστυνομικών που χλεύαζαν το θάνατο του 23χρονου Ελάιζα Μακλέιν, άοπλου κατά τη διάρκεια του συμβάντος. «Είμαι αηδιασμένη μέχρι εκεί που δεν πάει», δήλωσε η Ουίλσον σε μια συνέντευξη Τύπου, ανακοινώνοντας τις απολύσεις. Οι αστυνομικοί που απολύθηκαν είναι ο Τζέισον Ρόζενμπλατ, η Έρικα Μαρέρο και ο Κάιλι Ντίτριχ. Ο τέταρτος, ο Τζάρον Τζόουνς, παραιτήθηκε την Τρίτη.

Μια φωτογραφία απεικονίζει τον Ντίτριχ να κάνει περιπαικτικά κεφαλοκλείδωμα στον Τζόουνς ο οποίος γελά και η Μαρέρο δίπλα τους στέκεται χαμογελαστή. Οι φωτογραφίες, οι οποίες δόθηκαν στη δημοσιότητα χθες Παρασκευή από τις αρχές, τραβήχτηκαν κοντά στην τοποθεσία όπου έγινε το θανατηφόρο περιστατικό. Ο Ρόζενμπλατ, ο οποίος ήταν μεταξύ των αστυνομικών που ενεπλάκησαν στο συμβάν με τον Μακλέιν, απολύθηκε επειδή απάντησε «Χαχα» όταν έλαβε τη φωτογραφία, είπε η Ουίλσον. Η δικηγόρος της οικογένειας του Μακλέιν, η Μαρί Νιούμαν, δήλωσε ότι η αστυνομία όχι μόνο σκότωσε έναν αθώο άνδρα, αλλά ένιωσε ότι είχε την εξουσία να «κοροϊδέψει» το συμβάν αναπαριστώντας το.

Ο Μακλέιν, 23 ετών, περπατούσε κατά μήκος ενός δρόμου στην Ορόρα τον Αύγουστο του 2019, όταν τον πλησίασαν τρεις αστυνομικοί έπειτα από αναφορές για έναν άνδρα που δρούσε ύποπτα, αν και ο ίδιος ο Μακλέιν δεν είχε διαπράξει κανένα έγκλημα. Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, ο 23χρονος είπε ότι δεν μπορούσε να αναπνεύσει, σύμφωνα με ηχογραφήσεις που έδωσε στη δημοσιότητα η αστυνομία. Οι αστυνομικοί έκαναν στον Μακλέιν κεφαλοκλείδωμα για να τον συγκρατήσουν και διασώστες του χορήγησαν με ένεση ηρεμιστικό κεταμίνη. Στη συνέχεια υπέστη καρδιακή ανακοπή και πέθανε.

Ένας τοπικός εισαγγελέας αρνήθηκε να ασκήσει διώξεις εις βάρος των αστυνομικών ή των διασωστών, επικαλούμενος μια νεκροψία που ανέφερε την αιτία θανάτου ως απροσδιόριστη. Ο κυβερνήτης του Κολοράντο Τζάρεντ Πόλις διόρισε ειδικό ανακριτή για την επανεξέταση της υπόθεσης και αυτή την εβδομάδα το FBI και το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ τόνισαν ότι διερευνούν εάν παραβιάστηκαν τα πολιτικά δικαιώματα του Μακλέιν.