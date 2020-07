Κοινωνία

Κορονοϊός: επιβεβαιωμένο κρούσμα στη Ραφήνα

Πρόκειται για ασθενή, κάτοικο Ραφήνας, που εισήχθη στο κέντρο Υγείας και μετά τους απαιτούμενους ελέγχους μεταφέρθηκε αμέσως σε κεντρικό νοσοκομείο αναφοράς στην Αθήνα.

Ο Δήμος Ραφήνας Πικερμίου, με ανακοίνωσή του, έκανε αργά χθες το βράδυ γνωστό ότι ενημερώθηκε από το Κέντρο Υγείας Ραφήνας για την ύπαρξη επιβεβαιωμένου κρούσματος κορονοϊού και κλήθηκε να προβεί στην απαραίτητη και προβλεπόμενη από τα σχετικά πρωτόκολλα απολύμανση του χώρου.

"Ο Δήμος Ραφήνας Πικερμίου από την πρώτη στιγμή αυτής της υγειονομικής δοκιμασίας για όλους μας, επέλεξε το δρόμο της υπευθυνότητας, της αλήθειας και της άμεσης ενημέρωσης των συμπολιτών μας. Δεν υπάρχει λόγος πανικού, από ένα μεμονωμένο ελπίζουμε περιστατικό" αναφέρει η ανακοίνωση του Δήμου και προσθέτει:

"Συνεχίζουμε να τηρούμε όλα τα πρωτόκολλα και τους κανόνες του ΕΟΔΥ και του Υπουργείου Υγείας. Τηρούμε σχολαστικά τους όρους προσωπικής υγιεινής. Απολυμαίνουμε τα χέρια μας μετά από κάθε έξοδο ή κοινωνική επαφή. Φοράμε μάσκα όπου αυτό προβλέπεται. Προστατεύουμε πρόσωπα «ευαίσθητων» υγειονομικά ομάδων στον περίγυρό μας. Κρατάμε τις κοινωνικές αποστάσεις.

Συστήνουμε στους συμπολίτες μας, πέραν της τήρησης των παραπάνω κανόνων, να περιορίσουμε τις κοινωνικές επαφές και δραστηριότητες μας για τις επόμενες μέρες, μέχρι την ολοκλήρωση των ιχνηλατήσεων και την πληρέστερη δυνατή εικόνα".