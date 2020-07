Κόσμος

Αγνοούμενοι μετά από καταρρακτώδεις βροχές στη νήσο Κιούσου

Καταρρακτώδεις βροχές έπληξαν τη νότια νήσο Κιούσου της Ιαπωνίας, με τουλάχιστον 13 ανθρώπους να αγνοούνται και τις αρχές να προειδοποιούν για τον κίνδυνο πλημμυρικών φαινομένων και κατολισθήσεων, όπως μετέδωσε σήμερα το κρατικό δίκτυο NHK.

Σε τηλεοπτικά πλάνα που μεταδόθηκαν φαίνονται σπίτια και αυτοκίνητα βυθισμένα στη λάσπη στην επαρχία Κουμαμότο, όπου σύμφωνα με το NHK πλημμύρισε ο ποταμός Κούμα εγκλωβίζοντας κατοίκους στα σπίτια τους και παρασύροντας μια γέφυρα.

Η ιαπωνική μετεωρολογική υπηρεσία εξέδωσε τον υψηλότερο βαθμό προειδοποίησης για πλημμύρες και κατολισθήσεις λόγω των βροχοπτώσεων, η ένταση των οποίων είναι «πρωτόγνωρη» για την περιοχή, όπως μετέδωσε το NHK.

Οι τοπικές αρχές ζήτησαν τη συνδρομή του στρατού προκειμένου να απομακρυνθούν με ασφάλεια περίπου 75.000 κάτοικοι από τις περιοχές Κουμαμότο και Καγκοσίμα, όπου περίπου 100 άνθρωποι έχουν εγκλωβιστεί στα σπίτια τους λόγω της υψηλής στάθμης των νερών, σύμφωνα με το NHK.