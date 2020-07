Κοινωνία

Πανελλαδικές 2020: στα Ιταλικά εξετάζονται σήμερα οι μαθητές

Ολοκληρώνεται σήμερα η πρώτη εβδομάδα των ειδικών μαθημάτων στις Πανελλαδικές Εξετάσεις.

Με την εξέταση στο μάθημα των Ιταλικών ολοκληρώνεται σήμερα η πρώτη εβδομάδα των ειδικών μαθημάτων στις Πανελλαδικές Εξετάσεις.

Θα ακολουθήσουν οι εξετάσεις στα Γερμανικά (6/7), τα Γαλλικά (7/7) και τα Ισπανικά (8/7).

Ο κύκλος των ειδικών μαθημάτων θα ολοκληρωθεί με τα μουσικά μαθήματα: Έλεγχος Μουσικών Ακουστικών Δεξιοτήτων (10/7), Μουσική Αντίληψη και Γνώση (11/7) και Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία (13/7).