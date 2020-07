Οικονομία

ΟΑΕΔ: ρεκόρ αιτήσεων για τα προγράμματα κοινωνικής πολιτικής

Μεγάλο το ενδιαφέρον των πολιτών για τον κοινωνικό τουρισμό, τα βιβλία, αλλά και τις παιδικές κατασκηνώσεις...

Ιδιαίτερα αυξημένο ήταν εφέτος το ενδιαφέρον των πολιτών για τα προγράμματα κοινωνικής πολιτικής του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) (επιταγές κοινωνικού τουρισμού και αγοράς βιβλίων), ενώ το τρίτο πρόγραμμα (επιταγές παιδικών κατασκηνώσεων) προσέλκυσε σημαντικό αριθμό αιτήσεων, παρά την αβεβαιότητα για την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας των κατασκηνώσεων και τις πιθανές επιφυλάξεις για την υποβολή αιτήσεων εν μέσω πανδημίας.

Σύμφωνα με τον ΟΑΕΔ, το ενισχυμένο και διευρυμένο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού και το πρόγραμμα επιταγής αγοράς βιβλίων έτυχαν καθολικής αποδοχής και σημείωσαν ρεκόρ στον αριθμό των αιτήσεων, ο οποίος αυξήθηκε κατά 104,9% και κατά 52%, αντίστοιχα. Όσον αφορά το κατασκηνωτικό πρόγραμμα, ο αριθμός των αιτήσεων μειώθηκε μόνο κατά 27%.

Μιλώντας στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο διοικητής του ΟΑΕΔ Σπύρος Πρωτοψάλτης, σημειώνει ότι τα προγράμματα κοινωνικής πολιτικής του Οργανισμού αποτελούν σημαντικά εργαλεία στήριξης του εργατικού δυναμικού και των οικογενειών τους. «Επιπλέον, όμως, στη δύσκολη αυτή συγκυρία, που βιώνει η χώρα, τα προγράμματα επιταγών κοινωνικού τουρισμού, αγοράς βιβλίων και κατασκηνώσεων, συντελούν στην ενίσχυση των πληττόμενων κλάδων, εξαιτίας της πανδημίας και συνδράμουν στην επανεκκίνηση της οικονομίας. Εμείς θα συνεχίσουμε να βελτιώνουμε τις δράσεις μας προς όφελος τόσο των εργαζομένων και ανέργων, όσο και των επιχειρήσεων, που συμμετέχουν στα προγράμματα του ΟΑΕΔ» υπογραμμίζει ο κ. Πρωτοψάλτης.

Παράλληλα, όπως αναφέρει ο ΟΑΕΔ, οι πολλές βελτιώσεις και καινοτομίες του εφετινού προγράμματος κοινωνικού τουρισμού, σε συνδυασμό με τον υπερδιπλασιασμό των επιταγών από 140.000 σε 300.000, λόγω του τριπλασιασμού των διαθέσιμων πόρων στα 30 εκατ. ευρώ, συνέβαλαν καθοριστικά στην τεράστια ζήτηση, καθώς το κατέστησαν πιο ελκυστικό τόσο για τους πολίτες, όσο και για τους παρόχους. Εφέτος, για πρώτη φορά, επιδοτούνται ακτοπλοϊκά εισιτήρια, αυξάνεται η μέγιστη διάρκεια διανυκτερεύσεων από πέντε σε έξι βράδια και, ταυτόχρονα, μειώνεται η ιδιωτική συμμετοχή σε όλα τα ξενοδοχεία. Επίσης, ενώ την Πέμπτη έληξε η υποβολή αιτήσεων δικαιούχων, παρατάθηκε, έως τις 7 Ιουλίου, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής των τουριστικών καταλυμάτων και των ακτοπλοϊκών επιχειρήσεων και ως ένα επιπλέον κίνητρο συμμετοχής τους ο ΟΑΕΔ ανακοίνωσε την επιτάχυνση της διαδικασίας αποπληρωμής των παρόχων, καθώς από εφέτος αυτή θα ολοκληρώνεται εντός 30 ημερών από την υποβολή των δικαιολογητικών.

Στο δεύτερο χρόνο υλοποίησης του προγράμματος επιταγών αγοράς βιβλίων, που ξεκινά νωρίτερα εφέτος, θα εκδοθούν 150.000 επιταγές, αξίας 20 ευρώ η καθεμία, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με προϋπολογισμό 3 εκατ. ευρώ. Με την επιταγή, που έχει τη μορφή ενός μοναδικού ηλεκτρονικού κωδικού αριθμού, οι δικαιούχοι και τα ωφελούμενα μέλη των οικογενειών τους μπορούν να αγοράσουν με έκπτωση 10% όποιο βιβλίο επιλέξουν από τα βιβλιοπωλεία και τους εκδοτικούς οίκους του μητρώου παρόχων.

Τέλος, όπως επισημαίνει ο ΟΑΕΔ, «η συμμετοχή στο κατασκηνωτικό πρόγραμμα του Οργανισμού, με το οποίο τα παιδιά των δικαιούχων μπορούν να διαμείνουν, μέχρι 15 συνεχόμενες ημέρες, στις 51 παιδικές κατασκηνώσεις του μητρώου παρόχων, ήταν μειωμένη, αλλά πολύ λιγότερο από όσο αναμενόταν. Παρά το γεγονός ότι η υποβολή των αιτήσεων άρχισε και ολοκληρώθηκε, κατά τη διάρκεια των περιοριστικών μέτρων της πανδημίας και η ημερομηνία έναρξης (29 Ιουνίου) δεν είχε γίνει γνωστή, πριν από το τέλος της προθεσμίας αιτήσεων, χορηγήθηκαν 59.000 επιταγές από τις συνολικά 70.000 επιταγές, που είχαν προβλεφθεί, με βάση τον προϋπολογισμό των 35 εκατ. ευρώ».

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΑΕΔ, ο αριθμός των αιτήσεων για τα προγράμματα κοινωνικής πολιτικής του ΟΑΕΔ για το 2019 και το 2020 έχει, ως εξής:

Για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού, οι αιτήσεις ανήλθαν σε 223.829 το 2019 και σε 457.687 το 2020 (ποσοστιαία μεταβολή +104,9).

Για το πρόγραμμα χορήγησης επιταγών αγοράς βιβλίων, οι αιτήσεις ανήλθαν σε 60.149 το 2019 και σε 91.433 το 2020 (ποσοστιαία μεταβολή +52%).

Για το πρόγραμμα διαμονής παιδιών σε παιδικές κατασκηνώσεις, οι αιτήσεις ανήλθαν σε 57.236 το 2019 και σε 41.938 το 2020 (ποσοστιαία μεταβολή -27%).