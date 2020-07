Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Τραγικός ο απολογισμός στο Μεξικό

Θλιβερή η κατάσταση στην χώρα. Πλησιάζουν τους 30.000 οι νεκροί.

Το υπουργείο Υγείας του Μεξικού ανακοίνωσε χθες Παρασκευή ότι το προηγούμενο 24ωρο κατέγραψε 654 νέους θανάτους εξαιτίας της Covid-19 και 6.740 νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα μόλυνσης από τον SARS-CoV-2.

Ο απολογισμός της πανδημίας του κορονοϊού στη χώρα πλέον ανέρχεται σε 29.843 νεκρούς επί συνόλου 245.251 ανθρώπων που έχουν προσβληθεί.

Ο αριθμός των νέων κρουσμάτων είναι μόλις κατά ένα λιγότερο από το ρεκόρ που καταγράφηκε την προηγούμενη μέρα.

Στελέχη της μεξικανικής κυβέρνησης έχουν επισημάνει επανειλημμένα πως ο πραγματικός των ανθρώπων που έχουν μολυνθεί πιθανόν είναι πολύ υψηλότερος από αυτόν των κρουσμάτων που επιβεβαιώθηκαν με διαγνωστικές εξετάσεις, με δεδομένο ότι γίνονται συγκριτικά λίγα τεστ.