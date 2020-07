Κοινωνία

Φωτιά σε διαμέρισμα στη Νίκαια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συναγερμός στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για φωτιά σε ισόγειο διαμέρισμα...

(φωτό αρχείου)

Φωτιά ξέσπασε νωρίς το πρωί σε ισόγειο διαμέρισμα, επί της οδού Καραολή και Δημητρίου στο δήμο Νίκαιας - Αγίου Ιωάννη Ρέντη Αττικής.

Η φωτιά, που εκδηλώθηκε από άγνωστη μέχρι στιγμή αιτία, σβήστηκε άμεσα από δύναμη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, αποτελούμενη από τρία οχήματα με έξι πυροσβέστες, που έσπευσε άμεσα στο σημείο.

Από την πυρκαγιά προκλήθηκαν σοβαρές υλικές ζημιές στο διαμέρισμα, ενώ δεν αναφέρθηκε εγκλωβισμός ατόμου στη φλεγόμενη οικία.