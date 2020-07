Life

Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ παραγωγός νέου σόου γνωριμιών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η σταρ του «Sex and the City» θα είναι παραγωγός ενός νέου σόου γνωριμιών για το Lifetime με τίτλο «Swipe Swap».

Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ πρόκειται να αναλάβει την ερωτική ζωή όσων αντιμετωπίζουν προβλήματα. Η σταρ του «Sex and the City» θα είναι παραγωγός ενός νέου σόου γνωριμιών για το Lifetime με τίτλο «Swipe Swap». Η ITV Entertainment, η οποία έχει την παραγωγή των σειρών «Love Island», «Queer Eye» και «Hell's Kitchen» θα είναι πίσω από το πρότζεκτ.

Στην περίληψη του «Swipe Swap» αναφέρεται: «Δύο αισιόδοξοι singles που ανταλλάσσουν θέσεις και υιοθετούν τον τρόπο ζωής ο ένας του άλλου - ζουν στο σπίτι του άλλου και επισκέπτονται τα αγαπημένα στέκια του άλλου, συνδέονται με τους στενότερους φίλους και την οικογένεια του άλλου – όλα αυτά στην αναζήτηση του ρομάντζου στις νέες πόλεις τους. Υπάρχουν πολλοί επιλέξιμοι σύντροφοι εκεί έξω - τι γίνεται αν οι δυο κάνουν αναζητήσεις σε λάθος μέρος;».

Δυστυχώς, η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ δεν θα είναι μπροστά από την κάμερα, οι θαυμαστές μπορούν να την απολαύσουν στο Μπρόντγουεϊ στο πλευρό του συζύγου της Μάθιου Μπρόντερικ στο έργο «Plaza Suite».