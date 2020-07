Κοινωνία

Πανελλαδικές 2020: τα θέματα στα Ιταλικά

Δείτε τα θέμα στα οποία εξετάστηκαν οι υποψήφιοι για μια θέση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Στα Ιταλικά εξετάστηκαν σήμερα οι υποψήφιοι των ΓΕΛ που συνεχίζουν τη μάχη για μια θέση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με τα ειδικά μαθήματα.

Με το εν λόγω μάθημα έκλεισε η πρώτη εβδομάδα των ειδικών μαθημάτων. Το πρόγραμμα της δεύτερης εβδομάδας έχει ως εξής: Γερμανικά (06/07), Γαλλικά (07/07), Ισπανικά (08/07), Έλεγχος Μουσικών Ακουστικών Δεξιοτήτων (10/07), Μουσική Αντίληψη και Γνώση (11/07) και Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία (13/07).

Αναλυτικά τα τα θέματα των Ιταλικών: