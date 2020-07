Κοινωνία

Κορονοϊός: παράταση του περιορισμού κυκλοφορίας σε ΚΥΤ και δομές φιλοξενίας

Αναλυτικά τι προβλέπει η απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Μετανάστευσης και Ασύλου...

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Μετανάστευσης και Ασύλου, παρατείνονται, έως και 19 Ιουλίου 2020, τα μέτρα περιορισμού κυκλοφορίας των διαμενόντων στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης της χώρας με στόχο την πρόληψη εμφάνισης και διασποράς κρουσμάτων του κορονοϊού/COVID-19.

Σύμφωνα με την απόφαση, οι ώρες εξόδου ορίζονται από 07:00 έως και 21:00 και στις περιπτώσεις που δεν διατίθενται μέσα μεταφοράς, επιτρέπεται η έξοδος έως εκατόν πενήντα ατόμων την ώρα, σε ομάδες μικρότερες των δέκα ατόμων.

Τα αναφερόμενα στην απόφαση μέτρα επεκτείνονται σε όλες τις δομές φιλοξενίας της χώρας.