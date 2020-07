Οικονομία

Οι προθεσμίες δηλώσεων για την αναστολή συμβάσεων και τη “Συν-Εργασία”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το "χάρτη" των προθεσμιών για τις δηλώσεις για τις αναστολές συμβάσεων εργασίας και τις συμμετοχές στο μηχανισμό "Συν-Εργασία" δημοσίευσε το Υπουργείο Εργασίας.

Ανακοίνωση εξέδωσε το υπουργείο Εργασίας, σύμφωνα με την οποία ορίζεται η πληρωμή αναστολών των συμβάσεων εργασίας μηνός Μαΐου 2020, (κατόπιν της ολοκλήρωσης της διαδικασίας των ορθών επαναλήψεων για τις δηλώσεις αναστολών συμβάσεων εργασίας-παρατάσεις-οριστικές διακοπές) έως τις 10/7/2020.

Προθεσμίες υποβολής δηλώσεων αναστολών συμβάσεων εργασίας εργαζομένων για το μήνα Ιούνιο

Για τους κλάδους επισιτισμού-τουρισμού-μεταφορών-πολιτισμού-αθλητισμού του Κεφαλαίου Γ της αριθμ. οικ. 23102/477/12-6-2020 (2268 Β') KYA, καθώς και για τις επαναλειτουργούσες επιχειρήσεις εποχικής λειτουργίας, κύριων και μη κύριων ξενοδοχειακών ή τουριστικών καταλυμάτων και τουριστικών λεωφορείων του Κεφαλαίου Α της ως άνω ΚΥΑ, οι προθεσμίες υποβολή δηλώσεων ορίζονται ως ακολούθως:

Υποβολή δηλώσεων:

Επιχειρήσεις-εργοδότες: από 7/7/2020 έως και 15/7/2020.

Εργαζόμενοι: από 7/7/2020 έως και 21/7/2020.

Ορθές επαναλήψεις:

Επιχειρήσεις-εργοδότες: από 16/7/2020 έως και 20/7/2020.

Εργαζόμενοι: από 7/7/2020 έως και 21/7/2020.

Σημειώνεται ότι οι εργαζόμενοι, των οποίων η σύμβαση εργασίας τους τίθεται σε αναστολή για πρώτη φορά εντός του μηνός Ιουνίου, είναι απαραίτητο να προβούν σε υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα της ως άνω ΚΥΑ, μετά τη δήλωση της αναστολής της σύμβασης εργασίας από την επιχείρηση-εργοδότη στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» και εντός των ανωτέρω προθεσμιών.

Οι εργαζόμενοι, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τους τελούσαν σε αναστολή κατά τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο και παρατείνεται η αναστολή τους για το μήνα Ιούνιο, δεν απαιτείται να προβούν σε δήλωση, παρά μόνο αν επιθυμούν την τροποποίηση στοιχείων τους (π.χ. ΙΒΑΝ) και εντός των ανωτέρω προθεσμιών.

Ημερομηνίες πληρωμών για τις αναστολές μηνός Ιουνίου: 27-28/7/2020.

(Μονομερείς) υπεύθυνες δηλώσεις εργαζομένων με δικαίωμα επαναπρόσληψης σε επιχειρήσεις-εργοδότες κύριων ή μη κύριων ξενοδοχειακών και τουριστικών καταλυμάτων ή τουριστικών λεωφορείων για τη χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως αποζημίωσης ειδικού σκοπού, βάσει του Κεφαλαίου Α της ΚΥΑ με αριθμ. οικ. 23102/477/12-6-2020 (2268 Β') είτε για όλο το μήνα Ιούνιο είτε για το χρονικό διάστημα από 1/6/2020 έως την ημερομηνία επαναπρόσληψής τους εντός Ιουνίου.

Σε περίπτωση επαναπρόσληψης εντός του Ιουνίου και εφόσον η σύμβασή τους έχει τεθεί σε αναστολή, οι εργαζόμενοι υποβάλλουν, πέραν της μονομερούς δήλωσης και δεύτερη δήλωση σε συνέχεια της δήλωσης αναστολής από τον εργοδότη τους εντός των προθεσμιών που καθορίζονται για τις δηλώσεις αναστολών μηνός Ιουνίου.

Αν η μονομερής δήλωση του εργαζομένου αφορά όλο το μήνα Ιούνιο, το ύψος της αποζημίωσης ειδικού σκοπού ανέρχεται στο ποσό των 534 ευρώ. Σε διαφορετική περίπτωση, η αποζημίωση υπολογίζεται αναλόγως των δηλωθέντων ημερών.

Ευνόητο είναι ότι, σε περίπτωση που τεθεί η σύμβαση εργασίας του σε αναστολή από τον εργοδότη, μετά την επαναπρόσληψή του, καταβάλλεται αποζημίωση υπολογιζόμενη κατ΄ αναλογία και για τις ημέρες της αναστολής.

Προθεσμίες υποβολής (μονομερών) δηλώσεων: από 7/7/2020 έως και 31/7/2020.Ημερομηνίες πληρωμών (για τις πληρωμές θα ληφθεί υπόψη και η ροή των δηλώσεων): 16/7, 23/7, 30/7 & 6/8.

Προθεσμίες υποβολής δηλώσεων για το μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»

Ι. Για το μήνα Ιούνιο

- Δίνεται παράταση για την υποβολή ορθής επανάληψης της αίτησης/δήλωσης ένταξης στο μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» για την Α' φάση, για αναδρομική τροποποίηση ημερομηνίας ένταξης, υπό την προϋπόθεση να έχει γνωστοποιηθεί εκ των προτέρων κάθε αλλαγή ή τροποποίηση της οργάνωσης του χρόνου εργασίας, μέσω του εντύπου Ε4: Πίνακας Προσωπικού-Συμπληρωματικός Ωραρίου, μέχρι 6/7/2020.

(Για παράδειγμα, αν δηλωθεί νέα ημερομηνία ένταξης η 17η/6/2020, ενώ αρχική έχει δηλωθεί η 20ή/6/2020, είναι δυνατή η τροποποίηση αυτής, εφόσον έχει γνωστοποιηθεί η αλλαγή του χρόνου εργασίας στον Ε4, πριν από την έναρξή του στις 17/6/2020).

- Μετά την αξιολόγηση από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) των προϋποθέσεων που ορίζονται στο άρθρο 5 της αριθμ. οικ. 23103/478/13-06-2020 ΚΥΑ,η υποβολή της Β' φάσης της αίτησης/δήλωσης ένταξης στο μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» και οι πληρωμές προγραμματίζονται να πραγματοποιηθούν, ως ακολούθως:

Προθεσμίες υποβολής δηλώσεων: από 7/7/2020 έως και 13/7/2020.

Ημερομηνίες πληρωμών: 16 και 17/7/2020.

ΙΙ. Για το μήνα Ιούλιο

Οι επιχειρήσεις-εργοδότες που επιθυμούν να ενταχθούν στο Μηχανισμό για το μήνα Ιούλιο υποβάλλουν:

α. δήλωση στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ,

β. την Α' φάση της αίτησης/δήλωσης ένταξης στο Μηχανισμό στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ», σύμφωνα με τα οριζόμενα της αριθμ. οικ. 23103/478/13-06-2020 ΚΥΑ και της αριθμ. οικ. 26400/605/30-6-2020 εγκυκλίου (ΑΔΑ: 9ΥΙΗ46ΜΤΛΚ-6Γ9).

- Σημειώνεται ότι είναι δυνατή η διαδικασία των ορθών επαναλήψεων των αιτήσεων/δηλώσεων ένταξης στο Μηχανισμό καθ' όλη τη διάρκεια του μήνα Ιουλίου.

- Για όσες επιχειρήσεις επιλέξουν την ένταξή τους στο Μηχανισμό από 1/7/2020 και δεν κατέστη αυτό εφικτό ως αρχική δήλωση μηνός Ιουλίου, θα μπορούν από σήμερα να το δηλώσουν αναδρομικά από 1/7/2020, υπό την προϋπόθεση ότι έχει γνωστοποιηθεί εκ των προτέρων κάθε αλλαγή ή τροποποίηση της οργάνωσης του χρόνου εργασίας, μέσω του εντύπου Ε4: Πίνακας Προσωπικού-Συμπληρωματικός Ωραρίου.

Ειδικά, για τις εποχικά επαναλειτουργούσες επιχειρήσεις κύριων ή μη κύριων ξενοδοχειακών και τουριστικών καταλυμάτων ή τουριστικών λεωφορείων, είναι δυνατή η ένταξη εργαζομένων τους στο Μηχανισμό από 1/7/2020.

Ειδικότερα, για τις ανωτέρω επιχειρήσεις, δύνανται, αφού επαναπροσλάβουν τους εργαζόμενους που έχουν το δικαίωμα επαναπρόσληψης και το επιθυμούν, τα ακόλουθα:

Α. Να θέσουν μέρος ή το σύνολο του προσωπικού τους σε αναστολή των συμβάσεων εργασίας τους, την οποία για το μήνα Ιούλιο θα μπορούν να την δηλώνουν στις αρχές Αυγούστου (απολογιστικά),

ή / και

Β. α) Να επαναφέρουν στην εργασία μέρος ή το σύνολο του προσωπικού τους ανάλογα με την πληρότητα ή με τις λειτουργικές τους ανάγκες, αντίστοιχα.

β) Οι εργαζόμενοι που επανέρχονται στην εργασία τους, μπορούν να ενταχθούν στο Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», σύμφωνα με τις ανωτέρω προϋποθέσεις, από 1/7/2020 και εφόσον έχει γνωστοποιηθεί εκ των προτέρων κάθε αλλαγή ή τροποποίηση της οργάνωσης του χρόνου εργασίας, μέσω του εντύπου Ε4: Πίνακας Προσωπικού-Συμπληρωματικός Ωραρίου.

Στην περίπτωση εργαζομένων που επαναπροσλαμβάνονται και επανέρχονται στην εργασία τους, δεν μπορούν εκ νέου οι συμβάσεις εργασίας τους να τεθούν σε αναστολή, διότι θεωρούνται οριστικώς ανακληθείσες.

Ειδικές κατηγορίες εργαζομένων

Η προθεσμία υποβολής υπεύθυνων δηλώσεων από τους δικαιούχους ειδικών κατηγοριών, όπως αυτές προβλέπονται στην αριθμ. οικ. 16073/287/22-4-2020 (Β' 1547 και Β' 1841) Κοινή Υπουργική Απόφαση, όπως τροποποιήθηκε με την υπ. αριθμ. οικ. 18657/370/15-5-2020 (1863 Β') όμοιά της, παρατείνεται έως και τις 31/7/2020.

Η καταβολή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού των ειδικών κατηγοριών θα πραγματοποιείται, μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων στο άρθρο 3 της ανωτέρω ΚΥΑ διασταυρώσεων και ελέγχων με τα πληροφοριακά συστήματα του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και των φορέων που καταβάλλουν αποζημιώσεις, λόγω των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορονοϊού COVID-19.