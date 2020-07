Οικονομία

Βρούτσης: αύξηση της προσωρινής σύνταξης

Πότε θα καταβληθούν, σε περίπου 250.000 δικαιούχους, τα αναδρομικά επικουρικών συντάξεων.

Αύξηση του ποσοστού της προσωρινής σύνταξης προανήγγειλε ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης.

Όπως είπε, με επικείμενη νομοθετική πρωτοβουλία του υπουργείου Εργασίας, θα αυξηθεί το ποσοστό της προσωρινής σύνταξης από το 50% στο 80% για τους μισθωτούς και στο 70% για τους αυτοαπασχολούμενους, τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους ασφαλισμένους του πρώην ΟΓΑ. «Αυτό θα γίνει και με αναδρομική καταβολή, για να δώσουμε στον κόσμο τη δυνατότητα να έχει ένα υψηλότερο εισόδημα τη δύσκολη αυτή περίοδο» διευκρίνισε ο υπουργός Εργασίας.

Παράλληλα, ο κ. Βρούτσης ανέφερε ότι θα υπάρχει και ειδική διάταξη για τους εργαζόμενους συνταξιούχους, η οποία θα επιτρέπει τη χορήγηση προσωρινής σύνταξης στη συγκεκριμένη κατηγορία.

Μεταξύ άλλων, ο υπουργός Εργασίας, μιλώντας σε εκπομπή του "Σκάι", ανακοίνωσε την όσο το δυνατόν γρηγορότερη καταβολή του εφάπαξ. «Άλλη διάταξη του νομοσχεδίου θα αφορά στο εφάπαξ, που, μέχρι σήμερα, δεν δινόταν προκαταβολή. Τώρα, με υπουργική απόφαση, που θα παρέχει εξουσιοδότηση στον υπουργό, θα υπάρχει η δυνατότητα για πρώτη φορά να γίνεται μία εκτίμηση του μέσου όρου του ύψους του εφάπαξ σε ταμεία διαφορετικά, διακριτά μεταξύ τους, για να μην υπάρχει περίπτωση να υπερκαλύπτουμε το εφάπαξ και θα δίνουμε αναδρομικά τις εκκρεμότητες που υπάρχουν για το εφάπαξ στον κόσμο που το περιμένει, όσο πιο γρήγορα γίνεται» υπογράμμισε.

Επίσης, ο κ. Βρούτσης σημείωσε ότι στις 9 Ιουλίου θα καταβληθούν σε περίπου 250.000 δικαιούχους τα αναδρομικά επικουρικών συντάξεων οκτώ μηνών, ενώ, στο τέλος του μήνα, για πρώτη φορά, θα ξεκινήσουν να πληρώνονται μαζί κύριες και επικουρικές συντάξεις.