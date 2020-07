Τοπικά Νέα

“Πειραγμένοι” ταχογράφοι σε δεκάδες φορτηγά

Στους οδηγούς και ιδιοκτήτες των οχημάτων επιβλήθηκαν οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις.

Συνολικά 199 φορτηγά με «πειραγμένους» ταχογράφους εντοπίστηκαν το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους, από αστυνομικούς των Υπηρεσιών Τροχαίας και της Ομάδας Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης.

Συγκεκριμένα, 199 φορτηγά οχήματα έφεραν μηχανισμούς επέμβασης στους ταχογράφους, οι οποίοι παρείχαν τη δυνατότητα στον οδηγό να επεμβαίνει στην ορθή καταγραφή των δεδομένων από τον ταχογράφο του οχήματος αναφορικά με την δραστηριότητά του όπως οι ώρες οδήγησης και ανάπαυσης, η ταχύτητα του οχήματος και τα διανυθέντα χιλιόμετρα.

Στους οδηγούς και ιδιοκτήτες των οχημάτων επιβλήθηκαν οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις ενώ, σύμφωνα με την Αστυνομία, παρόμοιες δράσεις θα συνεχιστούν και στο μέλλον με αμείωτους ρυθμούς.