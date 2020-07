Life

VICE Specials: “Επιβίωση στη Μόρια του COVID” (εικόνες)

Οι συνθήκες διαβίωσης, τα μέτρα προστασίας και ο συντονισμός για την αποτροπή εξάπλωσης της επιδημίας, καταγράφονται στο ντοκιμαντέρ, που θα προβληθεί στον ΑΝΤ1.

Τη Δευτέρα 6 Ιουλίου, στις 02:15 μετά τα μεσάνυχτα, το ελληνικό γραφείο του VICE παρουσιάζει στον ANT1 το ντοκιμαντέρ με τίτλο «Επιβίωση στη Μόρια του COVID».

Στο νησί της Λέσβου βρίσκεται μια από τις κύριες δομές φιλοξενίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση για μετανάστες και πρόσφυγες που φτάνουν με λέμβους από την Τουρκία.

Μέχρι και τον Μάρτιο του 2020, όταν η Ελλάδα κατέγραφε τους πρώτους θανάτους από την πανδημία του κορονοϊού, ο πληθυσμός στο κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΚΥΤ) της Μόριας, χωρητικότητας 2.800 ατόμων, ξεπερνούσε τις 20.000. Με την κλιμάκωση της πανδημίας ο πληθυσμός αυτός που βρίσκεται σε καθεστώς αναμονής για τη χορήγηση ασύλου ζούσε και εξακολουθεί να ζει σε συνθήκες συγχρωτισμού με υποτυπώδη κάλυψη των βασικών αναγκών υγιεινής.

Η Δάφνη Τόλη ταξίδεψε στη Λέσβο, συνομίλησε με τον διοικητή του κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης Μόριας, Νικόλαο Μπαμπάκο, με γιατρούς και εκπροσώπους φορέων περίθαλψης υπό τον ΕΟΔΥ, καθώς και με διαμένοντες στον καταυλισμό.

Η κάμερα του VICE επισκέφθηκε τις ειδικές υγειονομικές μονάδες που τοποθετήθηκαν πέριξ της δομής για την αντιμετώπιση της πανδημίας και κατέγραψε τις συνθήκες διαβίωσης και τις συντονισμένες προσπάθειες όλων για τον περιορισμό τυχόν διασποράς του Covid-19.

VICE SPECIALS – Δευτέρα 6 Ιουλίου 2020 στις 02:15 στον ΑΝΤ1.