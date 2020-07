Life

Πρωτιά για τον Γρηγόρη Αρναούτογλου στην τηλεθέαση

Αδιαμφισβήτητος κυρίαρχος στην late prime time ζώνη ο παρουσιαστής του ΑΝΤ1.

Με θετικό πρόσημο έκλεισε η φετινή σεζόν για τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, που είχε πολύ δυνατές στιγμές τόσο στον τηλεοπτικό αέρα όσο και στον πίνακα τηλεθέασης.

Με πρωτιά στο δυναμικό κοινό 18-54 αλλά και σε όλα τα επιμέρους κοινά, ήταν ο αδιαμφισβήτητος νικητής της late prime time, τις μέρες προβολής του.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Nielsen για το διάστημα 09.10.2019 – 02.07.2020, το «The 2night show» ήταν η πρώτη επιλογή των τηλεθεατών, στην ώρα προβολής του στο δυναμικό κοινό 18-54, με μέσο όρο 24,8%. Η εκπομπή προηγήθηκε του ανταγωνισμού κατά 8,4 μονάδες, ενώ η δυναμική της στο γυναικείο κοινό ήταν, επίσης, εντυπωσιακή με τις γυναίκες 18-54 να καταγράφουν συνολικό μερίδιο 29,3%. Υψηλές ήταν οι επιδόσεις της και στο ανδρικό κοινό με τους άνδρες 18-54 να σημειώνουν μέσο όρο 19,9%.

Με αυθορμητισμό, χιούμορ και χαλαρή διάθεση, ο Γρηγόρης φιλοξένησε τα πρόσωπα που ήταν στην επικαιρότητα, άκουσε τις ιστορίες τους, συζήτησε μαζί τους, έπαιξε, γέλασε και έγινε ένα με τους τηλεθεατές της late prime time.