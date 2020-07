Life

“Καλοκαίρι Μαζί: κάθε πρωί στον ΑΝΤ1

Η ενημέρωση “δεν πάει διακοπές” ούτε αυτό το καλοκαίρι, ωστόσο οι ημέρες μας θα ξεκινούν και με πολλές “ανάσες”, φυσικά και με χαλαρή διάθεση.

Η επικαιρότητα δεν βάζει ποτέ τελεία. Και αυτό το καλοκαίρι, οι εξελίξεις θα τρέχουν και οι πρωταγωνιστές θα διαμορφώνουν, συνεχώς, την επικαιρότητα. Και τους θερινούς μήνες, ο πρώτος πρωινός λόγος στον ANT1 ανήκει στην ενημέρωση.

Από την Δευτέρα, 6 Ιουλίου, και καθημερινά 07.00 έως 11.00 ο Νίκος Ρογκάκος και ο Παναγιώτης Στάθης, οι «Πρωινοί Τύποι», παίρνουν την σκυτάλη από τον Γιώργο Παπαδάκη και μας καλημερίζουν μέσα από την ενημερωτική εκπομπή «ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΜΑΖΙ».

Το δημοσιογραφικό δυναμικό του ΑΝΤ1 θα είναι στην πρώτη γραμμή προκειμένου εμείς να μαθαίνουμε πρώτοι όλα τα φλέγοντα θέματα που απασχολούν την κοινή γνώμη. Με εγκυρότητα και αμεσότητα. Η τρέχουσα ειδησεογραφία θα ξεδιπλώνεται καθημερινά καθ’ όλη τη διάρκεια της καλοκαιρινής περιόδου γιατί τις ειδήσεις πρέπει να τις μαθαίνεις πρώτος.

Με ζωντανές συνδέσεις και ρεπορτάζ αλλά και με ενδιαφέροντες καλεσμένους ο Νίκος Ρογκάκος και ο Παναγιώτης Στάθης θα μεταδίδουν, θα καταγράφουν και θα αναλύουν τα σημαντικότερα θέματα της εγχώριας και διεθνούς επικαιρότητας.

«Καλοκαίρι μαζί» από τη Δευτέρα 6 Ιουλίου και καθημερινά, στον ΑΝΤ1 στις 07:00!