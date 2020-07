Πολιτική

Θεοδωρικάκος: το νομοσχέδιο για τις συναθροίσεις διασφαλίζει την κανονικότητα και την ασφάλεια

Τι είπε για την επένδυση του Ελληνικού, τον νέο νόμο για απόδοση της ελληνικής ιθαγένειας και την πρόθεση της κυβέρνησης για την απλή αναλογική.

Το νομοσχέδιο για τις συναθροίσεις διασφαλίζει και το δικαίωμα των πολιτών στις διαδηλώσεις αλλά και την κανονικότητα στη λειτουργία της πόλης και την ασφάλεια των πολιτών, τόνισε ο υπουργός Εσωτερικών, Τάκης Θεοδωρικάκος.

«Είναι δημοκρατικό δικαίωμα η διαδήλωση, αλλά αυτό πρέπει να γίνεται χωρίς να παρακωλύεται η τάξη και η ασφάλεια και να μη ενοχλούνται οι υπόλοιποι πολίτες, οι εργαζόμενοι, οι επισκέπτες της πόλης οι οποίοι έχουν κι αυτοί δικαίωμα σε μια κανονική ζωή», σημείωσε σε συνέντευξή του στο Mega.

Αναφερόμενος στην επέτειο από την εκλογική νίκη της ΝΔ, είπε ότι «οι Έλληνες θέλησαν να βάλουν τέλος σε μια εποχή τεχνητού διχασμού, δημαγωγίας και λαϊκισμού» και προσέθεσε ότι με την αλλαγή της 7ης Ιουλίου «περάσαμε σε μια νέα εποχή, ρεαλισμού, ευθύνης, ενότητας και δίκαιων μεταρρυθμίσεων».

Στην προσπάθεια για επανεκκίνηση της οικονομίας, όπως τόνισε ο κ. Θεοδωρικάκος, σημαντικό ρόλο έχει το υπουργείο Εσωτερικών με την υλοποίηση του προγράμματος "Αντώνης Τρίτσης", ύψους 2,5 δισ., μέσω του οποίου θα γίνουν 5.000 έργα σε κάθε γωνιά της Ελλάδας και θα δημιουργηθούν 40.000 θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό τομέα.

Αναφερόμενος στην επένδυση του Ελληνικού είπε ότι χάθηκαν 5 χρόνια από την προηγούμενη κυβέρνηση λόγω των ιδεοληπτικών αντιπαραθέσεων και με την άρνηση να υπογραφούν ΚΥΑ. Από τη στιγμή που ανέλαβε η νέα κυβέρνηση όλα έτρεξαν πιο γρήγορα, και όπως σημείωσε, η όποια καθυστέρηση οφείλεται στις δικαστικές αντιπαραθέσεις που υπήρχαν για την άδεια του καζίνο. «Τα πράγματα πλέον επιταχύνονται. Και το Ελληνικό θα αποτελέσει πόλο έλξης εκατομμυρίων τουριστών». Αναφέρθηκε στα συνοδά έργα που έχουν προγραμματιστεί σε όλο το παραλιακό μέτωπο με στόχο, όπως τόνισε, να γίνει η περιοχή το ωραιότερο κομμάτι της Ευρώπης.

Σχετικά με τον νέο νόμο για απόδοση της ελληνικής ιθαγένειας που προωθεί το υπουργείο Εσωτερικών, είπε ότι η ιθαγένεια θα αποδίδεται στους αλλογενείς μετά από πανελλαδικές εξετάσεις κύρους που θα γίνονται δύο φορές το χρόνο. Με το σύστημα αυτό θα διασφαλίζεται η αντικειμενικότητα και μπαίνει τέλος στη διαφθορά. «Την τιμητική ιδιότητα να είναι κανείς Έλληνας πολίτης θα την παίρνουν όσοι θα έχουν ικανοποιητική γνώση της ελληνικής γλώσσας, της ιστορίας και της λειτουργίας των θεσμών στη χώρα μας», είπε ο υπουργός Εσωτερικών.

Τέλος, απαντώντας σε σχετική ερώτηση είπε ότι πρόθεση της κυβέρνησης είναι να καταργήσει την απλή αναλογική στις εκλογές της Αυτοδιοίκησης.