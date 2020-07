Life

“Άγριες Μέλισσες”: η “βόμβα” του Μελέτη, η απόφαση της Ελένης και η κατάρρευση της Δρόσως

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Διαρκείς ανατροπές και περιπέτειες που θα καθηλώσουν το τηλεοπτικό κοινό “έρχονται” στα νέα επεισόδια της σειράς εποχής του ΑΝΤ1.

Με διαρκείς ανατροπές κινούνται οι ζωές των κατοίκων του Διαφανίου, κερδίζοντας όλο και περισσότερο το ενδιαφέρον του τηλεοπτικού κοινού, που παρακολουθεί την σειρά εποχής, η οποία προβάλλεται από Δευτέρα έως και Πέμπτη, στις 22:45, στον ΑΝΤ1.

Δευτέρα 6 Ιουλίου - Επεισόδιο 118

Η Ελένη αναγκάζεται να αποκαλύψει μια αλήθεια στον Κυπραίο που θα τον σοκάρει. Το γεγονός, όμως, ότι την παρακολούθησε οδηγεί σε μεγάλη σύγκρουση το ζευγάρι. Θα έρθει η οριστική ρήξη; Την ίδια ώρα, η Βιολέτα κάνει ακόμα μια συζήτηση με τον Σταμάτη που δεν οδηγεί πουθενά καθώς εκείνος ήρθε για να μείνει. Ο Νικηφόρος αντιλαμβάνεται, έντρομος, ότι υπάρχει κάποιος που γνωρίζει για την ψεύτικη εγκυμοσύνη της Ασημίνας. Πώς θα αντιδράσει; Ο Δούκας νιώθει ότι τα σχέδιά του κινδυνεύουν, ενώ ένα τηλεγράφημα από το Υπουργείο δίνει οριστική απάντηση για τη βιομηχανική ζώνη. Ποιος θα είναι, τελικά, ο νικητής σε αυτόν τον πόλεμο; Παράλληλα, ο Λάμπρος αποφασίζει να διεκδικήσει ξανά την Ελένη και αυτήν την φορά είναι αποφασισμένος να μην την αφήσει να φύγει από τα χέρια του. O Μελέτης εισβάλλει στο σπίτι των Σεβαστών, φέρνοντας μαζί του μια… «βόμβα» που θα γκρεμίσει, οριστικά και συθέμελα, την ηρεμία όλων.

Τρίτη 7 Ιουλίου - Επεισόδιο 119

Στο σπίτι των Σεβαστών, όλοι είναι σοκαρισμένοι με την αποκάλυψη του Μελέτη και η κατάσταση κινδυνεύει να εκτροχιαστεί, λεπτό το λεπτό. Ο Μελέτης, παρουσία του Δούκα και της Ανέτ, αποκαλύπτει τους λόγους για τους οποίους επέστρεψε αλλά και τις απαιτήσεις που έχει και από τους δύο. Θα τις δεχτούν, όμως, ο Δούκας και η Ανέτ; Η Ασημίνα επισκέπτεται το πατρικό της, θέλοντας να ηρεμήσει από την αναστάτωση που επικρατεί στους Σεβαστούς, ενώ η θαλπωρή της Ελένης δείχνει να μαλακώνει κάπως, μετά από πολύ καιρό, την αντάρα που έχει η ψυχή της. Το ίδιο βράδυ, η Δρόσω μόνη στην κρυψώνα της, θα μπει σε μια απρόσμενη περιπέτεια για την εγκυμοσύνη της. Η Πηνελόπη, μη μπορώντας ν’ αντέξει την αποκάλυψη του Μελέτη παίρνει μια παράτολμη απόφαση για τη ζωή της, ενώ ο Τόλλιας κάνει κάποιες ανακοινώσεις στους συγχωριανούς του που θα φέρει τα πάνω - κάτω.

Τετάρτη 8 Ιουλίου - Επεισόδιο 120

Ενώ όλο το χωριό γιορτάζει στο καφενείο τη νίκη του ενάντια στη βιομηχανική ζώνη, ο Δούκας εμφανίζεται οργισμένος και διακόπτει το γλέντι. Η Θεοδοσία κάνει μια απέλπιδα προσπάθεια να πλησιάσει ερωτικά τον Λάμπρο, αλλά αυτός την απορρίπτει για ακόμα μια φορά. Ταυτόχρονα, ο Δούκας, ταπεινωμένος από την ήττα του, προσπαθεί να απομακρύνει τον Μελέτη από την Πηνελόπη. Η Δρόσω, μόνη και με φριχτούς πόνους, βγαίνει από το σπίτι για να ζητήσει βοήθεια και καταρρέει μπροστά στο ζευγάρι των χωρικών που την προσέχει. Ο άνθρωπος που γνωρίζει το μυστικό της Ασημίνας πλησιάζει τον Νικηφόρο και του αποκαλύπτει πως ξέρει την αλήθεια, προκαλώντας την οργή του. Η Ελένη αποφασίζει να δώσει τέλος στο δίλλημά της για το αν πρέπει να ακολουθήσει τον Λάμπρο ή τον Κυπραίο.

Πέμπτη 9 Ιουλίου - Επεισόδιο 121

Ο Νικηφόρος και η Ασημίνα βλέπουν πως όλο και περισσότεροι μαθαίνουν το μυστικό τους, ενώ την ίδια στιγμή οι υποψίες του Δούκα για τον ρόλο του γιου του στη ματαίωση των σχεδίων του, αυξάνονται και αποφασίζει να το ψάξει. Η Ελένη αποφασίζει να μιλήσει με τον Θωμά ξεκάθαρα. Η Βιολέτα δεν μπορεί να κάνει τίποτα με το θέμα του Σταμάτη, αφού ο νόμος είναι με το μέρος του, έτσι ο Μιλτιάδης αποφασίζει να του μιλήσει ο ίδιος. Θα καταφέρει να τον πείσει να φύγει από τις ζωές τους ή θα κάνει την κατάσταση χειρότερη; Η επιστροφή του Μελέτη και η αποκάλυψη πως είναι γιος της Ανέτ έχει προκαλέσει αναταραχή στο σπίτι των Σεβαστών, αλλά ο Δούκας παίρνει μια σημαντική απόφαση που θα αλλάξει το κλίμα. Ο Νέστορας ανακαλύπτει άλλο ένα ψέμα του Κυπραίου και μαζί με τον Προύσαλη καταστρώνουν τα επόμενα βήματά τους. Ο Λάμπρος, έκπληκτος, ανακαλύπτει ότι ο Κωνσταντής βοηθάει τη Θεοδοσία. Θα δεχτεί αυτή την προδοσία από την ίδια του τη γυναίκα;