Πολιτική

Μητσοτάκης: οι εικόνες από το Ελληνικό εκπέμπουν θετικό σήμα στους επενδυτές

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

«Το όνομα της χώρας δεν είναι πλέον συνώνυμο της κρίσης, αλλά χρησιμοποιείται ως παράδειγμα επιτυχούς διαχείρισης μιας τεράστιας πρόκλησης» δήλωσε ο κ. Μητσοτάκης...

«Σπάνια έχουν γίνει τόσα πολλά σε τόσο λίγο χρονικό διάστημα. Παρότι βρεθήκαμε αντιμέτωποι με πολύ μεγάλες προκλήσεις, οικονομικές, γεωπολιτικές, υγειονομικές κατορθώσαμε πολλά» τόνισε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης στην εφημερίδα «Φιλελεύθερος». Ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι η Ελλάδα έχει σήμερα μια εντελώς διαφορετική, αναβαθμισμένη εικόνα στον κόσμο. «Το όνομα της χώρας δεν είναι πλέον συνώνυμο της κρίσης, αλλά χρησιμοποιείται ως παράδειγμα επιτυχούς διαχείρισης μιας τεράστιας πρόκλησης, όπως είναι η πανδημία. Οι πολίτες εμπιστεύονται περισσότερο το κράτος. Ψηφιακές μεταρρυθμίσεις που διευκολύνουν τη ζωή των πολιτών και συζητούνταν επί χρόνια πραγματοποιήθηκαν σε λίγες εβδομάδες. Επενδύσεις που είχαν βαλτώσει και θα δώσουν δουλειά σε δεκάδες χιλιάδες νέους, ξεμπλόκαραν. Είδατε τις εικόνες χθες από το Ελληνικό. Εκπέμπουν ένα θετικό σήμα σε όσους θέλουν να επενδύσουν στην Ελλάδα» δήλωσε ο κ. Μητσοτάκης και πρόσθεσε: «Η θεσμική τάξη αποκαταστάθηκε. Η διάκριση των εξουσιών είναι για εμάς απαράβατος κανόνας. Η εικόνα της Ελλάδας σήμερα δεν είναι αυτή της μιζέριας και των τριτοκοσμικών αναζητήσεων, αλλά μιας χώρας που ατενίζει το μέλλον με αυτοπεποίθηση και τον κόσμο κατάματα. Η Τρίτη 7 Ιουλίου δεν είναι ημέρα πανηγυρισμών, είναι μέρα δουλειάς για μας, όπως όλες οι άλλες. Με σκληρή προσπάθεια του χρόνου τέτοια εποχή η δύσκολη συγκυρία θα είναι πίσω μας και η οικονομία όχι μόνο θα έχει κερδίσει το έδαφος που θα χάσει φέτος λόγω της πανδημίας, αλλά θα έχουν δημιουργηθεί οι προϋποθέσεις ώστε στο τέλος της τετραετίας να έχουμε αλλάξει τη χώρα αξιοποιώντας τους κοινοτικούς πόρους και τις τεράστιες δημιουργικές ικανότητες των Ελλήνων».