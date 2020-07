Υγεία - Περιβάλλον

Γλυπτική ρινοπλαστική: Τι είναι και πώς επιτυγχάνεται;

Γράφει η Αργυρώ Κυπραίου, Δ/ντρια Τμήματος Λειτουργικής & Επανορθωτικής Χειρουργικής Ρινός ΜΗΤΕΡΑ, Diplomat Πλαστικής & Επανορθωτικής Χειρουργικής Προσώπου – ΩΡΛ.

Στη μοντέρνα ρινοπλαστική ο πλαστικός χειρουργός, για να επιτύχει το επιθυμητό αποτέλεσμα, δεν αφαιρεί απλώς χόνδρο και οστό, αλλά και αναπλάθει, χρησιμοποιώντας ραφές και μοσχεύματα. Πώς ακριβώς, όμως, γίνεται η επέμβαση και σε ποια σημεία εντοπίζονται τα ακόμα καλύτερα αποτελέσματα;

Η αισθητική και λειτουργική ρινοπλαστική είναι μία υψηλής τεχνικής και ακρίβειας επέμβαση που αφορά τη σμίλευση της μύτης, με εξασφάλιση πάντα της ελεύθερης αναπνοής. Στη μοντέρνα ρινοπλαστική τα αποτελέσματα προβλέπονται με φωτογράφηση του ενδιαφερομένου και προσομοίωση του αποτελέσματος με ηλεκτρονικό υπολογιστή. Το ζητούμενο, όμως, είναι η πρόβλεψη να έχει επιτυχία, δηλαδή αφενός η νέα μύτη να πλησιάζει το επιθυμητό αποτέλεσμα, αφετέρου να είναι μόνιμο το αποτέλεσμα στην πάροδο των ετών.

Αντίθετα με τις παλιές τεχνικές, η ρινοπλαστική σημαίνει πλέον σμίλευση και όχι αφαίρεση. Η διάπλαση της νέας μύτης γίνεται με συνδυασμό λεπτών ραφών και στηρικτικών μοσχευμάτων χόνδρου. Έτσι, μπορεί να στενέψουμε τη κορυφή, να χαλαρώσουμε τη ράχη της μύτης ή να υψώσουμε το ακρορρίνιο, χωρίς οι αλλαγές αυτές να δημιουργούν παρενέργειες, σκιάσεις και λακκούβες στο en face ή το profile της μύτης.

Η γλυπτική ρινοπλαστική έρχεται να ενισχύσει επιπλέον μία άρτια εκτελεσμένη επέμβαση και είναι ιδιαίτερα χρήσιμη στα δύσκολα περιστατικά έπειτα από τραύμα ή προηγούμενη επέμβαση. Δεν έχει σχέση με τη διάπλαση της νέας μύτης, την οποία οφείλει ο χειρουργός να δημιουργήσει, αλλά μόνο με την τελειοποίηση του αισθητικού αποτελέσματος.

Πώς επιτυγχάνεται ενιαίο αποτέλεσμα

Είναι το τελευταίο βήμα στη συνδυαστική επέμβαση ευθειασμού ρινικού διαφράγματος με ρινοπλαστική. Μοσχεύματα χόνδρου από τον ασθενή έχουν ληφθεί, (συνήθως πρόκειται για τμήματα διαφράγματος) και κόβονται πολύ προσεκτικά ώστε να γίνουν ρινίσματα και στη συνέχεια λεπτόρρευστη κρέμα.

Το υλικό αυτό θα μπει σε μια σύριγγα και έτσι ομοιόμορφα θα τοποθετηθεί σε όλη την επιφάνεια οστών και χόνδρων κάτω από το δέρμα, ξεκινώντας από τη ρίζα, έως την κορυφή της μύτης.

Η γλυπτική ρινοπλαστική με πάστα χόνδρου δημιουργεί ένα εντυπωσιακό 3D περίγραμμα μύτης και ανανεώνει το ταλαιπωρημένο δέρμα είτε από φωτογήρανση είτε από προηγούμενες επεμβάσεις. Απαραίτητη προϋπόθεση για το γλυπτό αποτέλεσμα, ωστόσο, είναι καλή συμμετρία, όμορφες καμπύλες και ανάλογες αποστάσεις με το άνω χείλος και το μέτωπο, δηλαδή μια άριστα εκτελεσμένη ρινοπλαστική.

Γλυπτική ρινοπλαστική με χρήση μικρολίπους (microfat)

Ως εναλλακτική μέθοδος της γλυπτικής-υγρής ρινοπλαστικής, η εφαρμογή γίνεται με χρήση μικροτεμαχιδίων λίπους.

Με τον ίδιο τρόπο, μετά το τέλος μιας αισθητικής ή επανορθωτικής ρινοπλαστικής, την τοποθέτηση των στηρικτικών μοσχευμάτων και την εκτέλεση των τεχνικών συρραφής, θα γίνει η λήψη του λίπους του ασθενούς με μια λεπτή κάνουλα.

Έπειτα από ειδική προετοιμασία το λίπος θα διασπαστεί ώστε να φτάσει σε μικροσκοπικά τεμαχίδια 0,001 mm (microfat).

Η τεχνική αυτή μας δίνει εξαιρετικές δυνατότητες για καμουφλάζ (κάλυψη), ενώ ταυτόχρονα ευνοεί την επούλωση των ταλαιπωρημένων ιστών δέρματος και υποδόριου.

Χρησιμοποιώντας την τεχνική μικρολίπους (microfat) για την ενίσχυση των μαλακών μορίων, ο χειρουργός έχει την ικανότητα να διοχετεύσει τα τεμαχίδια λίπους σε ανοικτό χειρουργικό πεδίο, αλλά και να προχωρήσει σε αυξητική των μαλακών μορίων, όπως της κροταφικής περιτονίας.

Το αποτέλεσμα

Είναι σαφές ότι η τεχνική της γλυπτικής ρινοπλαστικής έχει τεράστια δυναμική σε πληθώρα περιστατικών της κοσμητικής και επανορθωτικής ρινοπλαστικής.

Η υφή και η όψη της μύτης βελτιώνονται και έχουμε ομοιόμορφες φωτοσκιάσεις στο en face, profile και τις λοξές προβολές και φωτογραφήσεις.

Έχει παρατηρηθεί, επίσης, ότι το δέρμα αναζωογονείται και λάμπει, καθώς η μέθοδος αφαιρεί τη ζαρωμένη και αφυδατωμένη υφή που συνοδεύει συχνά τις ξαναχειρουργημένες μύτες.

Για τον λόγο αυτό πολλοί ασθενείς, ακόμη και ανεξάρτητα από ρινοπλαστική, τη ζητούν ως μέθοδο ανανέωσης του προσώπου και του δέρματος της μύτης.

Το πάχος του δέρματος αυξάνεται, γίνεται πιο σφριγηλό και ελαστικό, καθώς τα αυτόλογα υλικά που τοποθετούνται αντικαθιστούν τις απώλειες κολλαγόνου και ελαστίνης που αφορούν τη γήρανση του δέρματος ή της ταλαιπωρίας του από επαναλαμβανόμενες προηγούμενες επεμβάσεις.

Μία εφαρμογή είναι αρκετή και το αποτέλεσμα διαρκεί πολλά έτη! Η μέθοδος γλυπτικής ρινοπλαστικής είναι ανώδυνη και γίνεται με βραχεία νοσηλεία του ασθενούς.

