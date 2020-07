Κοινωνία

Από τον Οικουμενικό Πατριάρχη η ενθρόνιση του νέου μητροπολίτη Ίμβρου και Τενέδου

Πότε θα γίνει η ενθρόνιση του νέου, Λεσβιακής καταγωγής, Μητροπολίτη Ίμβρου και Τενέδου.

Το Σαββάτο 18 Ιουλίου, το μεσημέρι, στο Μητροπολιτικό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου, στην Παναγία της Ίμβρου, ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος θα ενθρονίσει το νέο, Λεσβιακής καταγωγής, Μητροπολίτη Ίμβρου και Τενέδου κ. Κυρίλλου.

Στις 7 το απόγευμα της ίδιας ημέρας ο Μητροπολίτης Ίμβρου θα χοροστατήσει στον εσπερινό που θα τελεστεί στο Ναό του Αγίου Γεωργίου, στους Αγίους Θεοδώρους, το χωριό του Πατριάρχη. Την δε Κυριακή, 19 Ιουλίου, ο Μητροπολίτης Ίμβρου και Τενέδου, θα προστεί της Θείας Λειτουργίας, που θα τελεστεί στις 8.30 το πρωί, στο Μητροπολιτικό Ναό στην Παναγία, συμπροσευχομένου του Πατριάρχη.

Το επόμενο Σαββατοκύριακο, 25 - 26 Ιουλίου, ο Μητροπολίτης Ίμβρου και Τενέδου θα συνοδεύσει τον Οικουμενικό Πατριάρχη κατά την επίσκεψή του στην Τένεδο για τον εορτασμό της Αγίας Παρασκευής.

Ο Λέσβιος Μητροπολίτης Ίμβρου και Τενέδου κ. Κύριλλος, εξελέγη παμψηφεί από την Ιερά Σύνοδο του Οικουμενικού Θρόνου, κατόπιν προτάσεως του Πατριάρχη, στις 9 του περασμένου Μαρτίου και από τις 17 Μαρτίου εγκαταστάθηκε στην Ίμβρο και ανέλαβε τα καθήκοντά του. Ωστόσο, λόγω της πανδημίας αναβλήθηκε η επίσημη τελετή ενθρονίσεώς του για καταλληλότερο χρόνο, καθώς όπως τονίζεται σε ανακοίνωση της Μητρόπολης Ίμβρου «ήταν σημαντικότερη η εφαρμογή όλων των μέτρων προφύλαξης που υποδείκνυαν εκείνη την περίοδο οι αρμόδιες υγειονομικές Αρχές».