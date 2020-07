Αθλητικά

Χωρίς Τσιμίκα στο ντέρμπι “αιωνίων” o Ολυμπιακός

Οι "εκλεκτοί" μου Πέδρο Μαρτίνς για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ.

Ο αποκλεισμός του Κώστα Τσιμίκα από την αποστολή του Ολυμπιακού, για το αυριανό ντέρμπι «αιωνίων» με τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ, ήταν η «είδηση» που έδωσε ο Πέδρο Μαρτίνς ανακοινώνοντας τους 22 παίκτες για το ντέρμπι.

Ο Πορτογάλος τεχνικός έκρινε, κατά πάσα πιθανότητα, ότι ο ταλαντούχος αμυντικός του χρειάζεται ξεκούραση, καθώς έχει σηκώσει μεγάλο φορτίο κόπωσης την εφετινή περίοδο, όντας βασικός και σχεδόν αναντικατάστατος έως τώρα στο σχήμα και στο αγωνιστικό πλάνο του Πορτογάλου τεχνικού.

Άλλη έκπληξη δεν υπήρχε, κι έτσι την αποστολή του Ολυμπιακού συγκροτούν οι, Σα, Αλέν, Τζολάκης, Ελαμπντελαουί, Γκασπάρ, Τοροσίδης, Παπαδόπουλος, Σεμέδο, Μπα, Σισέ, Ξενιτίδης, Καφού, Καμαρά, Μπουχαλάκης, Γκιλιέρμε, Μασούρας, Λοβέρα, Μπρούνο, Φορτούνης, Βαλμπουενά, Χασάν κι Ελ Αραμπί.