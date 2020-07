Πολιτική

Γεννηματά: ανοιχτή πρόσκληση για συστράτευση των δυνάμεων της προοδευτικής παράταξης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Επίθεση σε ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ εξαπολύει η Πρόεδρος της Κινήματος Αλλαγής.

H Φώφη Γεννηματά με δήλωσή της, που δημοσιεύει η εφημερίδα «στο Καρφί», απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση «σε όσους αισθάνονται ότι ανήκουν στη μεγάλη δημοκρατική παράταξη, σοσιαλιστές, δημοκράτες, προοδευτικούς κεντρώους, ριζοσπάστες της ανανεωτικής αριστεράς, προοδευτικούς πολίτες χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς. Ανοιχτοί σ΄όλες τις απόψεις», όπως χαρακτηριστικά υπογραμμίζει.

Η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής εξηγεί ότι η πρόσκλησή της αφορά «όλους όσοι πιστεύουν στην αυτόνομη πορεία της παράταξης, που δεν σαγηνεύτηκαν από τα θέλγητρα των θώκων εξουσίας, που θέλουν και μπορούν να προσφέρουν. Αυτός ο δρόμος, των ιδεών, της πολιτικής με αρχές και αξίες, που συνθέτει ένα όραμα νέων βιώσιμων διεκδικήσεων, καταφύγιο και αποκούμπι των πολλών που πλήττονται ιδιαίτερα από τις εξελίξεις, θα εμπνέει κάθε μέρα και περισσότερους να αγωνιστούν μαζί μας. Αυτός είναι ο δρόμος της αναγέννησης της προοδευτικής παράταξης και είναι μονόδρομος», τονίζει.

Αναφέρει ακόμη ότι το Κίνημα Αλλαγής ασκεί σοβαρή, προγραμματική, μαχητική και τεκμηριωμένη αντιπολίτευση που είναι σήμερα πιο αναγκαία από ποτέ.

«Είμαστε το Κίνημα Αλλαγής, ασπίδα για τη δημοκρατία, στήριγμα για την κοινωνία. Αφουγκραζόμαστε τις ανάγκες, τις αγωνίες και τις προσδοκίες των πολιτών, αλλά και τη βοή των γεγονότων ενός μέλλοντος που η κρίση έφερε πιο κοντά», σημειώνει καθώς οι συνέπειες της οικονομικής κρίσης και της βαθιάς ύφεσης οδηγούν στο να υπάρχει μία ζοφερή κατάσταση και στην κοινωνία και στην οικονομία. Σε αυτές τις συνθήκες, υποστηρίζει η κ. Γεννηματά ενώ χρειάζεται σχέδιο και αποφασιστικότητα, η κυβέρνηση προχωρά με τη λογική «βλέποντας και κάνοντας». Με μέτρα ανεπαρκή, που παίρνονται και υλοποιούνται με καθυστέρηση. Στηρίζει τους ισχυρούς, εγκαταλείπει στην τύχη τους, τους μικρομεσαίους και τους αγρότες, που τους αφήνει χωρίς χρηματοδότηση. Οι τράπεζες βάζουν εμπόδια σε όσους έχουν ανάγκη από ρευστότητα και η κυβέρνηση απλά παρακολουθεί.

Η κ. Γεννηματά υπογραμμίζει ότι «δηλητηριάζουν την πολιτική ζωή οι πρόσφατες αποκαλύψεις για το παρακράτος, το μαγαζί και τα παραμάγαζα του ΣΥΡΙΖΑ. Όλα αυτά δεν έχουν καμία σχέση με την προοδευτική παράταξη, τις αρχές και τις αξίες της, δεν χωρούν στη Δημοκρατία, είναι θύλακες παρακράτους. Είναι ξεκάθαρο πως ο κ. Τσίπρας γνώριζε και είτε δεν μπορούσε να τα σταματήσει, είτε ήταν σε αδυναμία να τα ελέγξει, είτε τα καθοδηγούσε όλα αυτά. Δεν έχουμε τις απαντήσεις, αλλά είναι αυτονόητο πως ο κ. Τσίπρας έχει πολύ μεγάλες πολιτικές ευθύνες».

Επικρίνει τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη καταλογίζοντας του πως πασχίζει να κρατήσει έξω από το κάδρο των πολιτικών ευθυνών τον κ. Τσίπρα και αναφέρει ότι το κάνει για δυο λόγους. «Ο πρώτος είναι ο συμψηφισμός. Προσπάθησε τα προηγούμενα χρόνια ο κ. Τσίπρας να απαλλάξει την κυβέρνηση Καραμανλή από τις ευθύνες για τον εκτροχιασμό της οικονομίας και σήμερα ο κ. Μητσοτάκης κάνει το ίδιο για τον κ. Τσίπρα. Και βέβαια το κάνει, γιατί θεωρεί ότι τον εξυπηρετεί να έχει μία αδύναμη και αναξιόπιστη αξιωματική αντιπολίτευση που δεν μπορεί να ασκήσει τον έλεγχο στην κυβέρνηση. Που δεν έχει το ειδικό πολιτικό βάρος και τα ηθικά εχέγγυα να το κάνει».

Η πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ, τονίζει πως είναι λάθος της ΝΔ αν θεωρεί ότι θα μείνει ανενόχλητη να προωθεί την συντηρητική της ατζέντα, σε βάρος των εργαζομένων, της μεσαίας τάξης, των αδύναμων. «Είναι χρέος της δημοκρατικής προοδευτικής παράταξης είναι να αποτελέσουμε εμείς το προοδευτικό ανάχωμα απέναντι στην πολιτική της δεξιάς. Να υπερασπιστούμε τα δικαιώματα και τις κατακτήσεις του λαού, να αγωνιστούμε για να προχωρήσουν οι αλλαγές που χρειάζεται η χώρα, να υπάρξει πραγματική κάθαρση και διαφάνεια στο δημόσιο βίο, χωρίς μικροκομματικά παιχνίδια», επισημαίνει.