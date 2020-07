Υγεία - Περιβάλλον

Παπαευσταθίου: Σε ετοιμότητα το ΕΚΑΒ για ένα νέο κύμα κορονοϊού

Ο πρόεδρος του ΕΚΑΒ Παραδέχεται ωστόσο ότι η πανδημία ανέδειξε ελλείψεις σε προσωπικό και οχήματα. Τι λέει για τους ελέγχους στα νησιά.

Μετά την επιτυχή αντιμετώπιση του πρώτου κύματος της πανδημίας, το ΕΚΑΒ βρίσκεται σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα για να αντιμετωπίσει και ενδεχόμενο δεύτερο κύμα, δηλώνει στο Πρακτορείο Fm ο πρόεδρος του ΕΚΑΒ Νίκος Παπαευσταθίου.

Παραδέχεται ωστόσο ότι η πανδημία ανέδειξε ελλείψεις σε προσωπικό και οχήματα. «Πανελλαδικά έχουμε κοντά στα 1200 ασθενοφόρα, και περίπου τα μισά είναι σύγχρονης τεχνολογίας. Χρειαζόμαστε ακόμη 500-600. Όσον αφορά το προσωπικό, από τον Μάρτιο έχει εγκριθεί η πρόσληψη 900 ατόμων επικουρικού προσωπικού λόγω της πανδημίας της νόσου covid-19, και μέχρι στιγμής έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία πρόσληψης των πρώτων 100 ατόμων. Οι προσλήψεις αφορούν έναν ικανοποιητικό επιχειρησιακά αριθμό προσωπικού, αλλά ευελπιστούμε, δεδομένου ότι την προηγούμενη Τρίτη άνοιξε εκ νέου η πλατφόρμα, να προσληφθεί επιπλέον προσωπικό».

Ο πρόεδρος του ΕΚΑΒ στέκεται και σε ένα άλλο σοβαρό πρόβλημα που ανεδείχθη κατά τη διάρκεια της πανδημίας και αφορά στην αλόγιστη χρήση των υπηρεσιών του ΕΚΑΒ από το κοινό.

Σχετικά με την ετοιμότητα του Κέντρου στα νησιά που σηκώνουν και το μεγαλύτερο βάρος του τουρισμού, ο κ. Παπαευσταθίου αναφέρεται στο πρόγραμμα ελέγχου ετοιμότητας, εκπαίδευσης & ασκήσεων «ΕΚΑΒ be S.A.F.E.» για τη διαχείριση ύποπτων και επιβεβαιωμένων περιστατικών Covid-19, το οποίο έχει ήδη εκπονηθεί σε περίπου 50 νησιά, αυτή τη στιγμή «τρέχει» στη Χαλκιδική, ενώ στα μέσα Ιουλίου πρόκειται να πραγματοποιηθεί και στην Κρήτη.

Ο κ. Παπαευσταθίου ενημερώνει ότι πλέον το ΕΚΑΒ διαθέτει προς χρήση 12 κινητούς θαλάμους απομόνωσης ασθενών με COVID19(κάψουλες αρνητικής πίεσης), περιγράφει την ακριβή διαδικασία που ακολουθείται σε περίπτωση που κάποιος τουρίστας διαγνωστεί θετικός, αλλά δεν χρειάζεται νοσηλεία, ενώ χαρακτηρίζει την ενοποίηση του ΕΚΕΠΥ με το ΕΚΑΒ, ως έναν βασικό παράγοντα της επιτυχίας που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της κρίσης.