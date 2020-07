Κοινωνία

Συλλήψεις για επεισόδια στα Εξάρχεια

Σε "πεδίο μάχης" μετατράπηκαν για ακόμα μια νύχτα τα Εξάρχεια.

(εικόνα αρχείου)

Σε δέκα προσαγωγές, εκ των οποίων οι επτά μετατράπηκαν σε συλλήψεις, προχώρησε η Αστυνομία τις πρώτες πρωινές ώρες έπειτα από επεισόδια στην περιοχή των Εξαρχείων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, νεαρά άτομα προσπάθησαν να επανακαταλάβουν δύο κτίρια στην οδό Δερβενίων, τα οποία εκκενώθηκαν και σφραγίστηκαν πριν από λίγες ημέρες, κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης.

Μόλις πλησίασαν στο σημείο αστυνομικές δυνάμεις, λίγη ώρα μετά τα μεσάνυχτα, τα άτομα αυτά επιτέθηκαν εναντίον τους με μολότοφ, πέτρες και άλλα αντικείμενα. Ακολούθησαν οι προσαγωγές και στη συνέχεια οι συλλήψεις.