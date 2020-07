Οικονομία

Θεοχάρης: Να αποδείξουμε ότι είμαστε πρωτοπόροι και στον τουρισμό

Κρίσιμο το στοίχημα του επόμενου μήνα για τον τουρισμό σύμφνα με τον αρμόδιο υπουργό.

«Το στοίχημα του επόμενου μήνα, είναι το στοίχημα του τουρισμού για την επόμενη τριετία τουλάχιστον. Διότι η ομαλή επανέναρξη των τουριστικών ροών θα έρθει, όταν αυτός ο μήνας αποδείξει σε όλους ότι μπορούμε να είμαστε στην πρωτοπορία και του ανοίγματος της τουριστικής αγοράς», δήλωσε ο υπουργός Τουρισμού Χάρης Θεοχάρης σε παρέμβασή του στην διάρκεια συνεδρίας του 8ου συνεδρίου, που διοργανώνει η εφημερίδα Πελοπόννησος, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Ο κ. Θεοχάρης σημείωσε ότι από τις επαφές που έχει σε όλη την χώρα, διαπιστώνει ότι «η αισιοδοξία όσο περνάει ο καιρός θα ανεβαίνει. Ο Αύγουστος θα είναι καλύτερος από τον Ιούλιο, φυσικά και ο Σεπτέμβριος. Όλοι καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει ένας φόβος, υπάρχει μία άγνοια ή ακόμα και μία αγωνία και μία οικονομική δυσκολία που δεν επιτρέπει σε πολύ κόσμο να ταξιδέψει. Όμως αν κερδίσουμε αυτό το στοίχημα των πρώτων εβδομάδων και η διαχείριση από κάθε άποψη είναι αυτή που πρέπει, τότε θεωρώ ότι πολύ περισσότερος ο κόσμος θα θελήσει να έρθει στη χώρα μας. Οι πρώτοι τουρίστες που υποδεχτήκαμε είναι πραγματικά πολύ ενθουσιώδεις που έρχονται Ελλάδα, βλέπουν τα μέτρα που παίρνουμε με θετικό μάτι -παρόλο που υπάρχει μια σχετική ταλαιπωρία- όμως δείχνουν ότι η χώρα μας αντιμετωπίζει τα ζητήματα με επαγγελματισμό, όπως το έχει κάνει όλους αυτούς τους μήνες».

Άντζελα Γκερέκου: Οι πολίτες των ευρωπαϊκών χωρών έχουν τεράστια επιθυμία να επισκεφτούν την Ελλάδα

Οι επόμενες δεκαπέντε ημέρες θα καθορίσουν σε μεγάλο βαθμό τα αποτελέσματα της φετινής τουριστικής περιόδου επισήμανε από την πλευρά της και η πρόεδρος του ΕΟΤ Άντζελα Γκερέκου κατά την παρέμβασή της στις εργασίες του Συνεδρίου.

Η κ. Γκερέκου ανέφερε ότι εάν η επιτυχημένη έως τώρα διαχείριση, σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση της πανδημίας, συνεχιστεί τότε το ενδιαφέρον των τουριστών για την χώρα μας θα αυξηθεί σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Οι έρευνες μας δείχνουν ότι τουλάχιστον οι πολίτες των ευρωπαϊκών χωρών έχουν τεράστια επιθυμία να επισκεφτούν την Ελλάδα. Συνεχίζουμε να είμαστε ωστόσο πολύ προσεκτικοί».

Η πρόεδρος του ΕΟΤ έκανε ειδική αναφορά στους ανθρώπους του τουρισμού χαρακτηρίζοντάς τους ήρωες του φετινού καλοκαιριού:

«Οι επιχειρηματίες και οι εργαζόμενοι βάζουν πλάτη σε αυτή την προσπάθεια. Χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσε να έχει γίνει τίποτε. Εφαρμόζουν τα πρωτόκολλα, ενημερώνουν, εκπαιδεύουν τους ανθρώπους τους και δεν θα κουραστώ να το λέω ότι οι ήρωες αυτού του καλοκαιριού, είναι πραγματικά οι άνθρωποι του τουρισμού, οι εργαζόμενοι, οι τοπικές κοινωνίες».