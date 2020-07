Αθλητικά

Ολυμπιακός: υπέγραψε ο Λαρεντζάκης

Ο διεθνής γκαρντ την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε στο ισπανικό πρωτάθλημα με τη φανέλα της Μούρθια.

Στο δυναμικό της ΚΑΕ Ολυμπιακός ανήκει πια κι επισήμως από σήμερα ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης, με τους «ερυθρόλευκους» να ανακοινώνουν την απόκτηση του διεθνή γκαρντ, για τα επόμενα τρία χρόνια.

Πρόκειται για την τρίτη μεταγραφή της πειραϊκής ομάδας τις τελευταίες ημέρες, καθώς πριν απ΄ αυτόν είχαν προηγηθεί ο Χασάν Μάρτιν και ο Λιβιό Ζαν-Σαρλ. Ο Λαρεντζάκης επιστρέφει στην Ελλάδα ύστερα από την εμπειρία στην ισπανική Λίγκα όπου αγωνίστηκε πέρυσι, φορώντας τη φανέλα της Μούρθια.

Στην Ελλάδα είχε αγωνιστεί στο Αιγάλεω, τον Ίκαρο Χαλκίδας, τον Άρη, τον Κολοσσό Ρόδου και την ΑΕΚ την τριετία 2016-19), κατακτώντας με την Ένωση το Basketball Champions League (2018), το Διηπειρωτικό Κύπελλο της FIBA (2019) και το Κύπελλο Ελλάδας (2018).

«Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Γιαννούλη Λαρεντζάκη. Ο 27χρονος γκαρντ υπέγραψε συμβόλαιο τριετούς διάρκειας», αναφέρει η ανακοίνωση και στη συνέχεια παρατίθεται το βιογραφικό του αθλητή.

Το who is whο

Γεννήθηκε: 22/09/1993

Υπηκοότητα: Έλληνας

Ύψος: 2.00

Θέση: Shooting guard

Προηγούμενες ομάδες: Aigaleo (2010-2011) Ikaros Chalkidas (2011–2013), Aris (2013–2014), Kolossos (2014–2016), ΑΕΚ (2016–2019), UCAM Murcia (2019–2020).

Τίτλοι σε συλλογικό επίπεδο:

FIBA Intercontinental Cup (2019)

FIBA Champions League champion (2018)

Κυπελλούχος Ελλάδος (2018)

Οι περσινοί αριθμοί του

Σε 19 αγώνες στο Ισπανικό Πρωτάθλημα είχε μέσο όρο 8.7 πόντους (83.7% βολές, 50% δίποντα, 27.2% τρίποντα), 2.8 ριμπάουντ και 2.5 ασίστ.