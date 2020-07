Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – Ρωσία: έσπασε το “φράγμα” των 10000 νεκρών

Η πανδημία συνεχίζει ακάθεκτη τη φονική της πορεία στην αχανή Ρωσία.

Ο αριθμός των νεκρών από την COVID-19 στη Ρωσία ξεπέρασε τις 10.000 την τελευταία ημέρα και ανήλθε σε 10.027, ανακοίνωσαν σήμερα οι αρμόδιες αρχές, καθώς ακόμη 168 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους τις τελευταίες 24 ώρες.

Επίσης οι αρχές ανακοίνωσαν ότι σε όλη την χώρα καταγράφηκαν άλλα 6.632 κρούσματα του κορονοϊού με τα οποία ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανήλθε σε 674.515.

Σε επίπεδο κρουσμάτων η Ρωσία βρίσκεται στην τρίτη θέση μετά τις ΗΠΑ και την Βραζιλία, αλλά σε επίπεδο θανάτων βρίσκεται σε αρκετά χαμηλότερη θέση σε σχέση με άλλες χώρες.