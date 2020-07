Πολιτική

Ακάρ: Η Τουρκία δεν θα επιτρέψει τετελεσμένα σε Μεσόγειο, Αιγαίο και Κύπρο

Νέες προκλητικές δηλώσεις του Τούρκου υπουργού Άμυνας από την Λιβύη.

Η Ελλάδα με τη στάση της στο Αιγαίο κλιμακώνει την ένταση, υποστήριξε ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας, Χουλουσί Ακάρ, σημειώνοντας πως η χώρα του δεν θα επιτρέψει τετελεσμένα στη Μεσόγειο, στο Αιγαίο και στην Κύπρο.

Συγκεκριμένα, σε δηλώσεις του από τη Λιβύη, ο Τούρκος Υπουργός είπε ότι η στάση της Ελλάδας τον τελευταίο καιρό στο Αιγαίο κλιμακώνει την ένταση.

“Η στρατιωτικοποίηση των 16 από τα 23 νησιά του Αιγαίου κατά παράβαση των διεθνών συνθηκών είναι απαράδεκτη. Το να δοθεί καθεστώς στρατιωτικοποιημένων νησιών στα νησιά αυτά δεν είναι αποδεκτό. Αυτό αποτελεί ξεκάθαρη παράβαση της Συνθήκης της Λοζάνης. Δεν υπάρχει κανένα νησί στον κόσμο που να έχει δέκα μίλια εναέριο χώρο και έξι μίλια χωρικά ύδατα. Ενώ δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία στο Αιγαίο, λέτε ‘όλα είναι δικά μου’", ανέφερε.

"Κάποιοι Έλληνες πανεπιστημιακοί, πολιτικοί και απόστρατοι στρατιωτικοί έχουν αρχίσει να κάνουν εκτιμήσεις προς την κατεύθυνση της δικής μας τοποθέτησης. Αναμένουμε από τους Έλληνες φίλους μας να να λάβουν υπόψη αυτές τις εκτιμήσεις που γίνονται με την κοινή λογική”, ανέφερε ο Τούρκος Υπουργός.

Ο Χουλουσί Ακάρ είπε ακόμη ότι “στο Αιγαίο, στη Μεσόγειο και στην Κύπρο δεν θα υπάρξει κανένα τετελεσμένο, δεν θα το επιτρέψουμε”.

“Καμία λύση που δεν περιλαμβάνει την Τουρκία δεν θα είναι μια κατάλληλη λύση. Όλοι πρέπει να το γνωρίζουν αυτό. Η Τουρκία είναι εγγυήτρια δύναμη στην Κύπρο. Ό,τι κάναμε μέχρι σήμερα για τους Τ/κ αδελφούς μας και για τα δικά μας συμφέροντα θα συνεχίσουμε να το κάνουμε και από δω και πέρα με την ίδια σοβαρότητα και ειλικρίνεια, με την ίδια ευαισθησία", σημείωσε.

"Δεν πρόκειται να επιτρέψουμε ποτέ να παραβιαστούν τα δικαιώματα και τα συμφέροντά μας. Από την άλλη πλευρά, στο πλαίσιο των σχέσεων καλής γειτονίας, του διαλόγου, των ειρηνικών τρόπων, θα κάνουμε ότι χρειαστεί στη βάση του διεθνούς δικαίου, και του δικαίου της θάλασσας”, πρόσθεσε.