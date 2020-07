Πολιτική

Αλκιβιάδης Στεφανής: Να διαφυλάξουμε ως κόρη οφθαλμού την εθνική ομοψυχία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Παρουσία του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας η τελετή παράδοσης-παραλαβής των Δ.Σ. της Ενώσεως Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού.

«Σε μια κρίσιμη χρονική στιγμή για τη χώρα μας, που οι γνωστές απειλές κατά της εθνικής μας κυριαρχίας παραμένουν αμετάβλητες, καλούμαστε όλοι, να προτάξουμε το εθνικό συμφέρον, το συμφέρον της πατρίδας και της κοινωνίας μας έναντι κάθε άλλου επιμέρους υπολογισμού και απαιτείται να δράσουμε συνεκτικά, με αίσθημα ευθύνης, συλλογικής συστράτευσης και καθολικής ενότητας, στη βάση μιας νέας αντίληψης και εθνικής στρατηγικής, χωρίς αγκυλώσεις και στερεότυπα, διαφυλάττοντας πρωτίστως ως κόρη οφθαλμού, την εθνική ομοψυχία και συναίνεση σε όλα τα επίπεδα στρατηγικής σκέψης και σχεδιασμού».

Αυτό επεσήμανε μεταξύ άλλων, στην ομιλία του, ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Αλκιβιάδης Στεφανής, εκπροσωπώντας τον πρόεδρο της κυβέρνησης, στην τελετή παράδοσης- παραλαβής των Διοικητικών Συμβουλίων της Ενώσεως Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού, στη Λέσχη Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων (ΛΑΕΔ).

Ο κ. Στεφανής ευχαρίστησε εκ μέρους της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας τον απερχόμενο πρόεδρο και το διοικητικό συμβούλιο της Ένωσης για την πολύτιμη συνδρομή και την προσφορά τους, και διαβεβαίωσε τη νέα διοίκηση ότι το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, θα είναι πάντα αρωγός και συμπαραστάτης των προσπαθειών της για την επίτευξη του οράματός της.

Στην εκδήλωση παρέστησαν επίσης ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος, και ο Αρχηγός ΓΕΣ, αντιστράτηγος Χαράλαμπος Λαλούσης.