Σακελλαροπούλου: Η αμερικανική Διακήρυξη Ανεξαρτησίας ενέπνευσε την Ελληνική Επανάσταση

Το μήνυμα της Προέδρου της Δημοκρατίας προς τις ΗΠΑ με την ευκαιρία εορτασμού της 4ης Ιουλίου.

Με ανάρτησή της στο twitter, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, εξέφρασε τις θερμές ευχές της, προς τον αμερικανικό λαό, με την ευκαιρία εορτασμού της 4ης Ιουλίου.

Όπως υπενθύμισε η Πρόεδρος, «η αμερικανική Διακήρυξη της ανεξαρτησίας ενέπνευσε την ελληνική Επανάσταση και τα Συντάγματα του Αγώνα» και πρόσθεσε ότι «Στα απαραβίαστα δικαιώματά μας περιλαμβάνεται όχι μόνο η ελευθερία και η ισότητα αλλά και η αναζήτηση της ευτυχίας».