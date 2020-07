Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: “δεύτερο κύμα” σαρώνει το Ιράν

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νέα μέτρα ανακοινώθηκαν από τον Ροχανί. Ακόμη 148 ασθενείς έχασαν τη ζωή τους τις τελευταίες 24 ώρες.

Η είσοδος σε κρατικές υπηρεσίες θα απαγορεύεται σε όσους Ιρανούς δεν φοράνε μάσκες, ενώ οι εργασιακοί χώροι που δεν συμμορφώνονται με τους κανονισμούς υγείας θα κλείνουν για μια εβδομάδα, είπε σήμερα ο πρόεδρος της χώρας Χασάν Ροχανί ανακοινώνοντας τα νέα μέτρα για την καταπολέμηση του κορονοϊού.

Στο Ιράν παρατηρείται έξαρση των κρουσμάτων του κορονοϊού με τα κρούσματα να έχουν φθάσει σήμερα στα 237.878 και με άλλους 148 θανάτους μέσα σε μια ημέρα με τους οποίους ο συνολικός αριθμός ανέρχεται σε 11.408, ανακοίνωσε στην κρατική τηλεόραση η εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας Σίμα Σαντάτ Λαρί.

Οι μάσκες θα είναι υποχρεωτικές από αύριο στους κλειστούς δημόσιους χώρους, ανακοίνωσε ο Ροχανί στην κρατική τηλεόραση στο πλαίσιο της επιβολής αυστηρότερων περιορισμών σε πόλεις πέντε επαρχιών, όπου αυξάνονται τα κρούσματα έπειτα από την χαλάρωσή τους από τα μέσα Απριλίου.

"Οι κυβερνητικοί υπάλληλοι δεν θα επιτρέπεται να εξυπηρετούν πολίτες που δεν φοράνε μάσκες και οι υπάλληλοι που δεν θα φοράνε θα θεωρούνται απόντες και θα στέλνονται στα σπίτια τους", τόνισε ο Ροχανί.

Μάλιστα μια κυβερνητική ιστοσελίδα ανέβασε φωτογραφίες του Ροχανί, ο οποίος σπάνια φοράει μάσκα, με κάλυμμα προσώπου.

Όσοι έχουν μολυνθεί από τον κορονοϊό έχουν "θρησκευτικό καθήκον" να ειδοποιούν τους άλλους, είπε ο πρόεδρος και πρόσθεσε, "Κρατώντάς το μυστικό παραβιάζετε τα δικαιώματα των άλλων ανθρώπων".

Η κυβέρνηση προσπαθεί να πείσει τους διστακτικούς πολίτες να φοράνε μάσκες και μια εκστρατεία διάρκειας μιας εβδομάδας στην κρατική τηλεόραση προειδοποιεί τους τηλεθεατές ότι "ο κορονοϊός δεν είναι αστείο".

Μια τηλεπαρουσιάστρια στο τέλος κάθε δελτίου ειδήσεων βάζει την μάσκα της και λέει: "Δεν υπάρχει κανένας κοντά μου σε απόσταση τριών μέτρων, αλλά φοράω μάσκα έξω από το στούντιο. Και εσύ φόρα μια".