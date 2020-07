Κοινωνία

Κύκλωμα εκβιαστών: Γνωστοί στις Αρχές οι περισσότεροι από τους συλληφθέντες

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται τα ονόματα αστυνομικών και ενός υπαξιωματικού του Πολεμικού Ναυτικού.

Του Σπύρου Λεβειδιώτη

Πιστόλια, μαχαίρια, ακόμη κι ένα υποπολυβόλο… Είναι ορισμένα μόνο από τα εργαλεία που χρησιμοποιούσαν οι κατηγορούμενοι για δεκάδες εκβιασμούς.

11 άτομα κρατούνται στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής. Ανάμεσά τους o φερόμενος ως αρχηγός, αλλά και ένας αστυνομικός που βρισκόταν ψηλά στην ιεραρχία. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται άλλοι δύο αστυνομικοί και ένας υπαξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού.

«Είναι χαρακτηριστικό και αξιοσημείωτο το γεγονός ότι οι πράξεις στο σύνολό τους, όπως αποδίδονται στους κατηγορουμένους, βασίζονται αποκλειστικά και μόνο σε πιθανολογήσεις, ασαφή συμπεράσματα και προβληματικές καταθέσεις», δήλωσε ο συνήγορος υπεράσπισης, Νίκος Μιχαλόλιας.

Χρησιμοποιούσαν διαδικτυακές εφαρμογές και τηλεφωνικές συνδέσεις με στοιχεία άλλων ατόμων. Για τα όπλα έλεγαν τις λέξεις “μηχανάκι”, “ποδήλατο” και “τρυπάνι”. Στα ναρκωτικά αναφέρονταν ως “σκληρό”, “κουφέτο”, “γλυκάκι”, “λουκούμια”, “βρώμα” και “πέτρα”. Δεν δίσταζαν να απειλούν και να χτυπούν, για δείξουν ότι είχαν τον απόλυτο έλεγχο στις παράνομες δραστηριότητές τους.

Ο αρχηγός είχε φτιάξει ομάδες που πωλούσαν προστασία, εισέπρατταν τα μηνιάτικα και τα βδομαδιάτικα από καφετέριες, κλαμπ, περίπτερα και beach bar. Toποθετούσε, μάλιστα, φύλακες σε κάποια μαγαζιά που επενέβαιναν όταν γίνονταν φασαρίες και τον ενημέρωναν για όσα συνέβαιναν.

Πρόκειται για μία ογκοδέστατη δικογραφία, σχεδόν 5.000 σελίδες, όπως εξηγεί ο συνήγορος υπεράσπισης, Παναγιώτης Κάσσης.« Έχει πλήθος απομαγνητοφωνήσεων, είμαστε στο στάδιο της ανακρίσεως. Θα βρεθεί η ποινική ευθύνη του κάθε κατηγορούμενου για ό,τι έχει διαπράξει», συμπληρώνει.

Οι περισσότεροι από τους εμπλεκόμενους έχουν συλληφθεί στο παρελθόν για πολλά αδικήματα.