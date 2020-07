Κόσμος

ΗΠΑ: Η στιγμή που αυτοκίνητο παρασύρει διαδηλωτές (βίντεο-ντοκουμέντο)

Δύο γυναίκες τραυματίστηκαν σοβαρά όταν ένας οδηγός τις παρέσυρε σε αυτοκινητόδρομο του Σιάτλ.

Δύο γυναίκες τραυματίστηκαν σοβαρά όταν ένα αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε μια μικρή ομάδα διαδηλωτών σε έναν κλειστό αυτοκινητόδρομο στο Σιάτλ, στην πολιτεία της Ουάσινγκτον.

Η μια γυναίκα νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση και ο ύποπτος έχει συλληφθεί.

Στο Σιάτλ έχουν σημειωθεί ταραχές έπειτα από τον θάνατο του Αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ κατά την βίαιη σύλληψή του από έναν λευκό αστυνομικό, τον Μάιο στη Μινεάπολη.

Διαδηλώσεις από το κίνημα “Black Lives Matter” σημειώνονται σε όλη την αμερικανική επικράτεια.

Οπτικό υλικό που αναρτήθηκε στα social media δείχνει ένα λευκό αυτοκίνητο να αναπτύσσει ταχύτητα κατά μήκος του αυτοκινητοδρόμου και στη συνέχεια να κάνει ελιγμό για να αποφύγει δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα, που βρίσκονταν εκεί αντί οδοφράγματος, και να χτυπάει τις δύο γυναίκες.

Το πρακτορείο ειδήσεων Associated Press επικαλέστηκε τον επικεφαλής της Αστυνομίας της πολιτείας της Ουάσινγκτον, ο οποίος είπε ότι μια 24χρονη γυναίκα από το Σιάτλ τραυματίστηκε πολύ σοβαρά και μια 32χρονη από το Μπέλινγκχαμ σοβαρά.

Ο ίδιος είπε ότι ο οδηγός που συνελήφθη είναι ένας 27χρονος από το Σιάτλ και είναι άγνωστο αν πρόκειται για στοχευμένη επίθεση.