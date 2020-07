Πολιτική

“Φωτιά” στο πολιτικό σκηνικό από καταγγελία του Καλογρίτσα (βίντεο)

Εξηγήσεις από τον Αλέξη Τσίπρα ζητάει η Νέα Δημοκρατία, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ παρέχει πλήρη κάλυψη στον Νίκο Παππά.

Του Παναγιώτη Στάθη

“Φωτιά” στο πολιτικό σκηνικό βάζει αποκάλυψη για το παρασκήνιο του διαγωνισμού των τηλεοπτικών αδειών του 2016, δια στόματος του επιχειρηματία Χρήστου Καλογρίτσα. Ο αποκαλούμενος “κόκκινος εργολάβος”, σύμφωνα με έγγραφα που φέρνει στο φως το “Πρώτο Θέμα”, στρέφει τα “βέλη” του κατά της τότε Κυβέρνησης αποδίδοντας ρόλο συντονιστή στο “White House” , όπως αποκαλεί το Μέγαρο Μαξίμου, και κατευθυντήριο νου τον Νίκο Παππά.

Με δικαστικά έγγραφα που κατατέθηκαν την περασμένη Τετάρτη ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, ο κ. Καλογρίτσας, ισχυρίζεται :

Πως με πλήρη γνώση και συμφωνία με το “White House” συστάθηκε η εταιρία που διεκδικούσε την τηλεοπτική άδεια.

Πως υπό τον συντονισμό, εποπτεία και καθοδήγηση του “White House” δημιουργήθηκε εικονική σύμβαση υπεργολαβίας μεταξύ της “Τοξότης” (συμφερόντων Καλογρίτσα) και πανίσχυρου Λιβανέζικου κατασκευαστικού κολοσσού, ώστε να του δοθούν 3 εκατομμύρια ευρώ για την εγγυητική επιστολή προκειμένου να συμμετέχει στον διαγωνισμό για τις τηλεοπτικές άδειες.

«Οι δικηγόροι του κ. Καλογρίτσα, παρουσία του κ. Καλογρίτσα, αναπτύξαμε τα επιχειρήματά του και τα επιχειρήματά του, καταγράφηκαν ακριβώς, επαναλαμβάνω, στο δημοσίευμα της εφημερίδας», δήλωσε ο συνήγορος του κ. Καλογρίτσα, Ανδρέας Λοβέρδος.

Και το ερώτημα που τέθηκε και στο δικαστήριο ήταν ποιο είναι το “White House”; Παρόντος του Έλληνα επιχειρηματία, οι δικηγόροι του, αφού ρωτήθηκαν από την πλευρά της αντιδίκου εταιρίας, απάντησαν: «Στις συνομιλίες που γίνονταν προκειμένου να βρεθούν τα κεφάλαια για να γίνει το κανάλι, η αναφορά στο “White House” εκ μέρους των συνομιλητών ήταν αναφορά στο Μέγαρο Μαξίμου και από το οποίο Μέγαρο Μαξίμου, ο άνθρωπος που οργάνωνε την όλη διαδικασία ήταν ο τότε Υπουργός κ. Νίκος Παππάς».

Όπως υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή της η Νέα Δημοκρατία: «Οι σοκαριστικές αποκαλύψεις από το “Πρώτο Θέμα”, που προκύπτουν από τις καταθέσεις στις αίθουσες των δικαστηρίων του επιχειρηματία Χρήστου Καλογρίτσα, ξεπερνούν τη λειτουργία παρακράτους από τον ΣΥΡΙΖΑ και παραπέμπουν σε πρακτικές μαφίας. Ξέραμε για τα βοσκοτόπια. Τώρα έρχονται στο φως και ιστορίες με εικονικές συμβάσεις, πολιτικές εντολές και εκατομμύρια που αλλάζουν χέρια. Πρωταγωνιστής ξανά, όπως και στους διαλόγους με τον επιχειρηματία Σ.Μιωνή, ο πιο στενός συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα, ο Νίκος Παππάς».

Δεύτερο ερώτημα είναι γιατί επέλεξε τώρα ο επιχειρηματίας να αντιδράσει. Η απάντηση βρίσκεται στο γεγονός ότι ως γνωστόν η τηλεοπτική άδεια δεν του δόθηκε ποτέ, ενώ ο ίδιος βρέθηκε στο επιχειρηματικό ναδίρ με την εταιρία-κολοσσό να του ζητάει πίσω τα 3 εκατομμύρια. Μάλιστα, οι Λιβανέζοι τον Απρίλιο του 2019 δικαιώθηκαν σε διαιτητικό δικαστήριο της Ελβετίας και τώρα η αντιδικία έφτασε στη χώρα μας, με τους Λιβανέζους να ζητούν να κηρυχθεί εκτελεστή η απόφαση. Εκεί όμως ο κ. Καλογρίτσας φέρεται να “απασφάλισε”.

«Ο κ. Καλογρίτσας προσπαθεί να μετατρέψει σε πολιτικό θέμα μια αστική του διαφορά, ένα ακόμη ανεξόφλητο χρέος προς τρίτους, υπό τις οδηγίες του συνηγόρου του κ. Λοβέρδου ο οποίος διώκεται για την υπόθεση Novartis», αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ και συμπληρώνει: «Υπενθυμίζουμε ότι ο κ. Καλογρίτσας κόπηκε από την αδειοδότηση καναλιών από τον ΣΥΡΙΖΑ, καθώς δεν μπόρεσε να καταβάλει το τίμημα που προβλεπόταν».

«Αυτή τη φορά το “μαγαζί” έχει άλλο όνομα και γίνεται “White House”. Αλλά ο τρόπος που λειτουργεί είναι το ίδιο σκοτεινός και ο στόχος ο ίδιος. Η δημιουργία ενός παραθεσμικού μηχανισμού στη Δικαιοσύνη, στο Κράτος, στα ΜΜΕ που θα υπηρετεί το “μαγαζί”. Ύστερα και από τις σημερινές αποκαλύψεις, οφείλει να δώσει εξηγήσεις ο ίδιος ο κ. Τσίπρας. Δρούσε αυτόνομα ο πιο στενός συνεργάτης του; Δρούσε σε πλήρη συνεννόηση μαζί του, όπως όλοι αντιλαμβάνονται, κι αναλαμβάνει εκείνος την ευθύνη; Ας σταματήσει να κρύβεται πίσω από λέξεις χωρίς νόημα. Απαιτούνται καθαρές απαντήσεις», υπογραμμίζει η Νέα Δημοκρατία.

Σύμφωνα με την πλευρά του κ. Καλογρίτσα, ουσιαστικά ο αντίδικός του είχε πειστεί από το “White House” να συμμετάσχει στο τηλεοπτικό εγχείρημα ως βασικός μέτοχος και γι’ αυτό και δόθηκε η εγγυητική επιστολή μέσω εικονικής συναλλαγής που τελούσε σε γνώση τότε κεντρικών κυβερνητικών στελεχών.

Η πλευρά Καλογρίτσα, όπως δείχνουν τα πράγματα, είναι αποφασισμένη να συνεχίσει μέχρι τέλους τις αποκαλύψεις.