Κοινωνία

Ο ΑΝΤ1 στο Μαράθι με τους τρεις κατοίκους (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι λένε τα αδέλφια που μένουν όλον τον χρόνο στο νησί, που βρίσκεται σε μικρή απόσταση από τους Αρκούς.