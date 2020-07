Life

Το Μαράθι βρίσκεται στην άκρη του Αιγαίου και ανήκει στο σύμπλεγμα των Αρκιών

Πρόκειται για ένα λιλιπούτειο νησί, με έκταση μόλις 355 στρέμματα, που αποτελεί έναν μικρό παράδεισο, τόσο για τους κατοίκους, όσο και για τους ταξιδιώτες.