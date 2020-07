Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: νέο παγκόσμιο ρεκόρ στον ημερήσιο αριθμό κρουσμάτων

«Καμπανάκι» από τη ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων, η οποία οφείλεται κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες, την Βραζιλία και την Ινδία.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κατέγραψε ημερήσια αύξηση ρεκόρ των κρουσμάτων της επιδημίας του κορονοϊού σήμερα κατά 212.326.

Οι μεγαλύτερες αυξήσεις προέρχονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Βραζιλία και την Ινδία, σύμφωνα με τον ημερήσιο απολογισμό.

Το προηγούμενο ημερήσιας αύξησης κρουσμάτων είχε καταγραφεί στις 28 Ιουνίου (189.077).

Οι θάνατοι παρέμειναν σχετικά σταθεροί στους 5.000 περίπου.

Σύμφωνα με απολογισμό του Reuters, ο αριθμός των κρουσμάτων παγκοσμίως ξεπέρασε χθες τα 11 εκατομμύρια, ξεπερνώντας άλλο ένα όριο στην εξάπλωση της επιδημίας που έχει σκοτώσει περισσότερο από μισό εκατομμύριο ανθρώπους μέσα σε επτά μήνες.