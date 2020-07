Αθλητικά

Αστέρας Τρίπολης: εύκολη νίκη και χατ-τρικ του Λουίς Φερνάντεθ

Πως διαμορφώνεται η κατάταξη στα play out, μετά την ήττα της ομάδας του Βόλου.

Στην κορυφή της κατάταξης των πλέι-άουτ (προσωρινά τουλάχιστον, καθώς ο Ατρόμητος παίζει τη Δευτέρα) ανέβηκε ο Αστέρας Τρίπολης. Οι Αρκάδες επιβλήθηκαν εύκολα του Βόλου με 4-0 στο γήπεδο «Θόδωρος Κολοκοτρώνης» και επέστρεψαν στις νίκες, μετά από τρεις συνεχόμενες ισοπαλίες. Ο Λουίς Φερνάντεθ ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής του αγώνα, πετυχαίνοντας χατ-τρικ (2΄, 45+1΄ με πέναλτι, 67΄), ενώ το άλλο γκολ των νικητών σημείωσε ο Σίτο στο 51΄.

Το παιχνίδι ξεκίνησε ιδανικά για τους γηπεδούχους, που προηγήθηκαν μόλις στο 2ο λεπτό με πλασέ του Λουίς Φερνάντεθ, μετά από γύρισμα του Κώτσιρα. Ο Βόλος προσπάθησε να απαντήσει, αλλά ο Γέντρισεκ αστόχησε από καλή θέση στο 10΄, και στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου ο Σίτο ανατράπηκε μέσα στην περιοχή από τον τερματοφύλακα Καραγκιόζη και ο Φερνάντεθ ευστόχησε από την άσπρη βούλα, σημειώνοντας το δεύτερο προσωπικό του τέρμα (2-0). Στις αρχές του β΄ μέρους, συγκεκριμένα στο 51΄, ο Σίτο με σουτ έξω από την περιοχή «σφράγισε» οριστικά τη νίκη του Αστέρα, για να διαμορφωθεί στο 67΄ το 4-0, πάλι από τον Λουίς Φερνάντεθ, μετά από ωραία κάθετη μπαλιά του Μπόρχα Φερνάντεθ.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

Αστέρας Τρίπολης (Μίλαν Ράσταβατς): Τσιφτσής, Κώτσιρας, Πασαλίδης (86΄ Κανελλόπουλος), Αντζουλάς, Τασουλής, Μουνάφο (60΄ Μπελόκ), Μπ. Φερνάντεζ, Σίτο (60΄ Τζίμας), Αλί Μπαμπά (46΄ Ριέρα), Λουίς Φερνάντεθ (77΄ Αλάγκμπε), Κρέσπι.

Βόλος (Στέφανος Ξηροφώτος): Καραγκιόζης, Μήτογλου, Διαμαντής, Φεράρι, Λύρατζης, Τσοκάνης, Μαξ, Γκουαροτσένα (85΄ Μπαλογιάννης), Μουνίθ (64΄ Μπάλλας), Ζοάο (55΄ Κορέλας), Γέντρισεκ (54΄ Κυζιρίδης).