Οικονομία

Λαγκάρντ: η πανδημία θα προκαλέσει βαθιές αλλαγές στην παγκόσμια οικονομία

Η κρίση αυτή «θα αποτελέσει τον επιταχυντή των αλλαγών που βρίσκονταν ήδη σε λανθάνουσα κατάσταση στις οικονομίες μας», προέβλεψε η πρόεδρος της ΕΚΤ.

Η οικονομική κρίση που πυροδότησε η πανδημία Covid-19 «θα προκαλέσει βαθιές αλλαγές» στην παγκόσμια οικονομία, στρέφοντάς την προς την οικολογία, την ψηφιοποίηση και μεταβάλλοντας τους τρόπους της απασχόλησης, και η Ευρώπη βρίσκεται σε «εξαιρετική θέση», δήλωσε σήμερα η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρντ.

«Στον τομέα της κατασκευής, της απασχόλησης, του εμπορίου, αυτό που ζήσαμε θα επιταχύνει τις μεταβολές και πιθανότατα θα επιφέρει μία στροφή προς έναν τρόπο ζωής περισσότερο αειφόρο και οικολογικό», πρόσθεσε.

Αναφέρθηκε ειδικά στην εργασία εξ αποστάσεως, η οποία «θα μεταβάλει τους τρόπους λειτουργίας του συνόλου των εργαζομένων τουλάχιστον στις ανεπτυγμένες χώρες», και «στην επιτάχυνση της ψηφιοποίησης στις υπηρεσίες ή στην αυτοματοποίηση στις βιομηχανίες».

«Εκτιμούμε αυτήν την στιγμή ότι η κρίση θα έχει συσταλτικό αποτέλεσμα στις αλυσίδες τροφοδοσίας της τάξεως του 35% και αύξηση της ρομποτοποίησης στις βιομηχανίες της τάξεως του 70%-75%», προέβλεψε η Κριστίν Λαγκάρντ.

Επίσης, εξαιτίας του lockdown που αφορούσε την ίδια χρονική στιγμή την πλειονότητα των κατοίκων του πλανήτη, το on line εμπόριο αναπτύχθηκε σε μεγάλο βαθμό.

Αυτή η εξέλιξη αναμένεται να επιταχυνθεί περισσότερο στο μέλλον «εις βάρος του περισσότερου παραδοσιακού εμπορίου», πρόσθεσε.

Απέναντι στις μεταβολές αυτές, «η Ευρώπη βρίσκεται σε εξαιρετική θέση για να προλάβει αυτήν την μετάβαση εν κινήσει. Η ήπειρος «φιλοξενεί ήδη τον μεγαλύτερο τομέα κυκλικής οικονομίας και οικολογικής καινοτομίας στον κόσμο», σημείωσε η Κριστίν Λαγκάρντ προσθέτοντας ότι το ευρώ είναι το πρώτο νόμισμα που χρησιμοποιείται για την έκδοση πράσινων ομολόγων. Ωστόσο πρόσθεσε ότι αυτό δεν θα είναι αρκετό και ότι θα χρειασθεί η εκπόνηση ενός «πλαισίου οικονομικής πολιτικής που θα επιτρέψει την επιστράτευση των αναγκαίων χρηματοδοτήσεων».